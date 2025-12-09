Caterin Escobar y Mario Yepes sorprendieron con video juntos: hija de la actriz reaccionó

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes se volvieron tendencia en la tarde del 12 de septiembre cuando publicaron video juntos en redes sociales.

¿Cuál fue el video de Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes que sorprendió a sus compañeros de MasterChef Celebrity?

Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar han estado en el foco mediático en las últimas semanas luego que se empezaran a dejar ver juntos tras su paso por MasterChef Celebrity.

Aunque el exfutbolista y la actriz no han confirmado su relación de manera directa, algunos de sus compañeros de la competencia de cocina como Valentina Taguado y Julián Zuluaga han confirmado su amorío.

Precisamente, un video publicado por ambos en el que se dejaron ver cocinando juntos generó una ola de reacciones en redes por parte de sus excompañeros y hasta de la hija de la actriz.

Caterin y Yepes se mostraron cocinando pasta, un plato que el exfutbolista aseguró que le encantaba, sin embargo, más allá de la cocinada sus miradas, cercanía y complicidad provocaron varias reacciones.

Caterin Escobar y Mario Yepes se mostraron cocinando juntos. (Foto Canal RCN).

¿Cómo reaccionaron los participantes de MasterChef Celebrity a video de Caterin Escobar y Mario Yepes?

Como era de esperarse este video de Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes no pasó por desapercibido y varios de sus excompañeros de MasterChef Celebrity reaccionaron.

Una de las primeras en reaccionar fue Valentina Taguado, quien llamó de manera cariñosa al exfutbolista y a la actriz como sus 'papás'.

Shito que mis papás están al teléfono.

El actor Luis Fernando Hoyos no se quedó atrás y también felicito a la pareja "Esoooo", asimismo, la actriz Carolina Sabino se mostró encantada por verlos juntos con varios emojis de corazón.

¿Cómo reaccionó la hija de Caterin Escobar a video de su mamá con Mario Yepes?

Dentro de las reacciones destacadas estuvo la hija de la actriz Caterin Escobar, María José Ríos, quien no dudó en presumir que ella tenía la fortuna de tenerlos a ambos cocinándole.

Afortunada que me cocinen ellos dos.

Los seguidores de ambos tampoco se quedaron atrás con sus reacciones y varios les dejaron claro que aunque no hayan confirmado su relación ya son fanáticos de su relación con comentarios como: "Nadie prestó atención a la receta", "La nueva pareja favorita de Colombi", "Golazo de Yepes"o "Por qué el video dura 2 horas".