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¿Son pareja oficial? Mariana Zapata se le declara a Juanda Caribe y protagonizan un beso: “Te amo”

Las palabras de Mariana y el beso que compartieron frente al público despertaron todo tipo de reacciones en redes sociales.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
“Te amo, Juanda”: Mariana Zapata sorprendió con una inesperada declaración en pleno evento
Mariana Zapata le dijo “te amo” a Juanda Caribe en público y desató rumores de noviazgo (Foto Canal RCN)

Mariana Zapata y Juanda Caribe han estado desde su participación en La casa de los famosos Colombia en el ojo público por la evidente cercanía que demostraron dentro del reality.

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En ese momento, Juanda mantenía una relación con Sheila Gándara, madre de su hija Victoria, por lo que tanto él como Mariana recibieron fuertes críticas en redes sociales debido a la relación que comenzaron a construir durante la competencia.

Mientras todo esto ocurría, Sheila hizo varias declaraciones públicas y confirmó el fin de su relación con el comediante.

Ahora, unos videos que comenzaron a circular en redes sociales volvieron a poner a la pareja en el centro de la conversación, luego de que la empresaria paisa le dedicara unas emotivas palabras al humorista y cantante durante un evento.

Mariana Zapata sorprendió con un “te amo” dedicado a Juanda Caribe
“Te amo, Juanda”: Mariana Zapata sorprendió con una inesperada declaración en pleno evento (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre Juanda Caribe?

Juanda Caribe lanzó recientemente una nueva canción acompañada de un video musical en el que Mariana Zapata es la protagonista. Tras el estreno, ambos asistieron a un evento de lanzamiento realizado en Barranquilla, donde compartieron con seguidores y hablaron sobre este nuevo proyecto musical.

Durante el encuentro, Mariana tomó el micrófono para agradecer el cariño que ha recibido por parte del público barranquillero. La paisa confesó que le sorprendía el recibimiento que ha tenido en una ciudad que no es la suya y aprovechó para agradecerle a Juanda.

Mientras hablaba, Mariana se mostró bastante conmovida e incluso tuvo que hacer una pausa para contener las lágrimas. Explicó que se encontraba muy sensible porque estaba en sus días, pero antes de terminar su intervención sorprendió a todos con una frase que rápidamente se volvió viral:

"Te amo, Juanda".

El costeño respondió con un abrazo y, de inmediato, los asistentes comenzaron a pedirles que se besaran. Ambos accedieron a la petición y protagonizaron un beso frente al público, alimentando aún más los rumores de que su relación ya sería oficial.

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¿La canción de Juanda Caribe era para Sheila Gándara?

En medio de la expectativa por el lanzamiento del video, también resurgió una versión compartida días atrás durante una transmisión en vivo realizada por Sheila Gándara junto a una de sus amigas más cercanas.

En esa conversación, la acompañante aseguró que la canción había sido escrita originalmente para Sheila y que, en un principio, ella sería la protagonista del video musical. Sin embargo, tras la ruptura con Juanda, el proyecto habría tomado otro rumbo y finalmente Mariana Zapata fue quien protagonizó la producción audiovisual.

Además, la amiga comentó que ella nunca podría tener una relación con un cantante porque no soportaría que le dedicaran una canción que, según sus palabras, había sido escrita pensando en una expareja.

La declaración de Sheila Gándara sobre Mariana Zapata que tiene hablando a las redes
Sheila Gándara hizo confesión sobre el video de Juanda Caribe que desató revuelo en redes (Foto Canal RCN)
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