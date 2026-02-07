Alexa Torrex habló de Tebi Bernal tras confirmar que durmieron juntos, ¿qué dijo?

Alexa Torrex sorprendió a sus seguidores al revelar detalles inéditos sobre Tebi Bernal luego de confirmar que ambos durmieron juntos tras salir de La casa de los famosos Colombia. La creadora de contenido habló abiertamente sobre cómo fue la experiencia y compartió su opinión sobre el desempeño del influencer, generando todo tipo de reacciones entre los internautas.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre Tebi Bernal?

Luego de meses de silencio tras la gran final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex decidió referirse una vez más a su relación sentimental con Tebi Bernal.

Alexa Torrex hace revelación sobre Tebi Bernal tras La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

Durante una entrevista con Yina Calderón, la joven cantante abrió su corazón y sin medir palabras, confirmó abiertamente que poco después de que el reality de la vida en vivo llegara a su fin y todo retomaran su vida real, durmió con Tebi Bernal.

"SÍ tuve relaciones se*uales con mi excompañero de reality. Una vez se terminó el programa, que no lo niegue", sentenció en aquella ocasión.

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¿Qué reveló Alexa Torrex sobre el desempeño de Tebi Bernal?

Así mismo, lejos de retractarse sobre lo mencionado, Alexa Torrex volvió a referirse al tema en una entrevista realizada por Carlos Claro en la que el periodista fue mucho más directo al preguntarle por el desempeño del exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

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Ante esto, la creadora de contenido mencionó que no iba a escatimar en detalles asegurando que Bernal tuvo un buen desempeño en esta actividad: “no me voy a poner a inventar: hace bien su trabajo, no decepcionó… Muy bien, en ese aspecto”.

Aunque Alexa siempre ha mantenido este tipo de detalles de manera pública, aún se desconoce la opinión de Tebi Bernal, quien pese a estar involucrado en sus afirmaciones sigue sin pronunciarse.

Lo cierto es que sus palabras no pasaron desapercibidas y generaron reacciones entre los seguidores del reality, quienes siguen atentos a cualquier novedad sobre la relación entre ambos.