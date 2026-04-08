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Sofía Jaramillo rompió el silencio y confirmó si tiene una relación sentimental con Felipe Saruma

Luego de la ola de comentarios en redes, Sofía Jaramillo dio su versión sobre lo ocurrido con Felipe Saruma y Alexa Torrex.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Sofía Jaramillo rompió el silencio y confirmó si es novia de Felipe Saruma
Sofía Jaramillo rompió el silencio y confirmó si es novia de Felipe Saruma. (Foto Canal RCN).

Sofía Jaramillo se pronunció por primera vez sobre la polémica que la vincula sentimentalmente con Felipe Saruma y aclaró cuál es la verdadera relación que mantiene con el creador de contenido, poniendo fin a las especulaciones que surgieron en redes sociales.

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¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre su beso con Felipe Saruma y la reacción de Alexa Torrex?

Tras la ola de comentarios que provocó el beso entre Sofía Jaramillo y Felipe Saruma, la creadora de contenido decidió explicar cómo comenzó el acercamiento entre ambos y responder a quienes aseguraban que todo se trataba de una venganza contra Alexa Torrex. En sus declaraciones, dejó claro que nunca existió una intención de perjudicar a su amiga y atribuyó lo sucedido a las circunstancias en las que coincidieron.

Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia.
Sofía Jaramillo rompió el silencio tras polémica por beso con Saruma. Foto | Canal RCN.

De acuerdo con Sofía Jaramillo, cuando Felipe Saruma tuvo una relación que finalizó hace cuatro años ella nunca buscó acercarse a él, ni le escribió mensajes ni intentó tener algún tipo de vínculo. Incluso reveló que, aunque ya se habían encontrado en un evento en Barranquilla y sintió una buena conexión, no le dio mayor importancia a ese momento.

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Según explicó, fue durante las ferias de Cúcuta, donde ambos hicieron parte del grupo de influenciadores invitados, cuando comenzaron a compartir más tiempo y el contacto entre los dos se hizo más cercano, terminando en el mediático beso que es tendencia en las redes sociales en la actualidad.

¿Felipe Saruma y Sofía Jaramillo son pareja?

Así mismo, Sofía Jaramillo aprovechó el espacio para despejar las dudas sobre su cercanía con Felipe Saruma después del beso que ambos protagonizaron en la Feria de Cúcuta. Sin confirmar que exista un noviazgo, explicó que prefiere no ponerle nombre a lo que está ocurriendo entre los dos hasta que el tiempo defina el rumbo de la situación.

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Contó además que está abierta a lo que pueda pasar y que no tiene intención de acelerar las cosas, ya que el beso pudo haber sido simplemente un momento vivido durante ese fin de semana o, por el contrario, el comienzo de una historia que con el tiempo llegue a consolidarse.

Sofía Jaramillo destapó la verdad sobre su pelea con Alexa Torrex: ¿confirmó que fue por Saruma?
Felipe Saruma y Sofía Jaramillo desataron rumores de romance tras ser captados besandose (Foto Canal RCN)

“Estoy abierta a lo que Dios me tenga preparado, si no pasa nada, si fue un momento de fin de semana, chévere, si pasa y transciende, chévere. O sea, no me gusta forzar nada, me gusta que fluya con tranquilidad, sin oponerme, sin presionar, entonces esperar a ver qué pasa”

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