Alejandra Salguero, ex de Tebi, cambió de look y en redes aseguran que se parece a Alexa Torrex

Alejandra Salguero sorprendió al mostrar su nuevo cambio de look en redes sociales, donde varios usuarios aseguraron que ahora tiene un gran parecido con Alexa Torrex, lo que desató todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

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¿Cuál fue el cambio de look de Alejandra Salguero y por qué es comparada con Alexa Torrex?

Durante la noche del pasado lunes 3 de agosto, Alejandra Salguero reapareció por medio de sus redes sociales para comentarle a sus seguidores que había decidido realizarse un nuevo cambio de look para renovar su imagen. La intención de la influenciadora era que sus fans pudieran adivinar de qué se trataba antes de mostrar el resultado final.

Alejandra Salguero cambió de imagen y en redes dicen que quedó igual a Alexa Torrex. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, al llegar el momento esperado, se encontró con un sinfín de comparaciones con Alexa Torrex, exparticipante de La casa de los famosos Colombia que se involucró sentimentalmente con su entonces pareja Tebi Bernal.

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La razón estuvo relacionada con que Salguero decidió realizarse un capul tal y como Alexa Torrex lo lleva desde hace meses, además de cambiar el tono de su cabello por uno más oscuro.

¿Cómo reaccionó Alejandra Salguero tras ser comparada físicamente con Alexa Torrex?

Por esta razón, Alejandra Salguero respondió de forma contundente a quienes aseguraron que su nuevo corte con capul la hacía lucir igual a Alexa Torrex. La influenciadora rechazó esas comparaciones y expresó su inconformidad porque, según ella, el tema sigue generando comentarios pese a que el reality en el que coincidieron ya terminó.

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Además, utilizó un tono irónico para cuestionar las críticas, insinuando que algunos actúan como si necesitara autorización para hacerse un corte de cabello, cuando se trata simplemente de una decisión sobre su apariencia.

"Yo no puedo creer que todavía sigan con esta pendejada, en serio, maduren. Ya es hora de soltar, ya no hay reality, ya no hay nada. Ahora resulta que para hacerse un corte hay que pedir permiso"

Alejandra Salguero estrenó look y usuarios aseguran que ahora luce como Alexa Torrex. (Foto Canal RCN).

Mientras las comparaciones con Alexa Torrex continúan circulando en redes sociales, la creadora de contenido insistió en que no encuentra sentido a seguir alimentando una discusión que, para ella, ya debería estar superada.