Alexa Torrex invitó a tomar un café a Andy Rivera tras polémica con Felipe Saruma y Sofía Jaramillo

Alexa Torrex volvió a dar de qué hablar en redes sociales al invitar públicamente a Andy Rivera a tomar un café, luego de la controversia que involucró a Felipe Saruma y Sofía Jaramillo. Su mensaje llamó la atención y generó nuevas reacciones entre los seguidores de los creadores de contenido.

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¿Cuál es la polémica entre Alexa Torrex, Sofía Jaramillo y Felipe Saruma?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia Alexa Torrex volvió a apoderarse de las tendencias en redes sociales luego de protagonizar una inesperada polémica en la que Sofía Jaramillo y Felipe Saruma se vieron envueltos.

Alexa Torrex y Andy Rivera protagonizaron inesperado momento tras polémica en redes. (Foto Canal RCN).

Pues durante la feria de Cúcuta, en donde todos coincidieron, los creadores de contenido terminaron involucrados en un triángulo amoroso luego de que Felipe Saruma mostrara interés en Sofía Jaramillo, y no en ella. El tenso momento llegó justo después de que se viralizara en redes sociales un beso entre Sofía y Saruma, ocasionando la ruptura de la amistad entre la caleña y Torrex.

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Sin embargo, Alexa parece haber dejado a un lado su interés por Saruma, ya que en las últimas horas se dio a conocer una invitación que le hizo a Andy Rivera a tomar café.

¿Por qué Alexa Torrex invitó a Andy Rivera a tomar un café?

Pues en las últimas horas Alexa Torrex aprovechó una batalla en TikTok para proponerle al cantante un particular reto que terminó con esta particular invitación. Durante la dinámica, aseguró que, si Andy perdía, cuando ella estuviera en Medellín tendrían que salir a compartir un café.

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La propuesta tomó por sorpresa al artista, quien reaccionó con humor y dejó la decisión en manos de sus seguidores. Así mismo, el intercambio también incluyó una condición para Alexa, pues explicó que, en caso de perder, realizaría un video siguiendo el trend de la canción 'Niño pobre', el nuevo tema de Andy Rivera.

¿Nuevo acercamiento? Alexa Torrex invitó a Andy Rivera a un café tras controversia. (Foto Canal RCN).

"Hagamos lo siguiente: si pierdes, cuando esté por allá en Medellín, nos tomamos un café… Yo puedo hacer si pierdo también. Ya sé, si yo pierdo, voy a hacer tu trend de tu nueva canción”.

Lo cierto es que el resultado de la batalla no quedó claro, por lo que se desconoce si finalmente Alexa Torrex y Andy Rivera irán por ese inesperado café.