Aida Victoria Merlano se pronunció sobre la supuesta infidelidad de J Balvin

La influenciadora Aida Victoria Merlano opinó sobre la polémica que rodea al cantante J Balvin tras una supuesta infidelidad a su pareja, la modelo Valentina Ferrer.

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¿J Balvin le fue infiel a Valentina Ferrer?

La modelo e influenciadora Melanie Pavola aseguró que ella años atrás estuvo involucrada sentimentalmente con el artista paisa, en donde una noche le confesó que la argentina estaba esperando un hijo suyo y ella decidió irse y contarle todo a Valentina Ferrer.

Hasta el momento, ni el cantante ni la modelo se han pronunciado sobre el tema, pero sus fanáticos han quedado sorprendidos con las declaraciones de dicha creadora de contenido.

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¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre la supuesta infidelidad de J Balvin?

La influenciadora reaccionó a la controversia en la que está involucrado el cantante J Balvin a través de una transmisión en vivo.

Según dijo, no entendía por qué la mujer sacaba a la luz un suceso de hace tantos años cuando se notaba que él ahora es un gran hombre.

Asimismo, le envió un mensaje a Valentina Ferrer indicando cómo ella reaccionaría sobre el tema.

"Valentina defiende ese hogar, si fuera ella subo una historia diciendo '¿dijiste que estuviste con mi marido? éxitos hija de p*** porque no te volvió a llamar y aquí estoy yo construyendo mi hogar, aquí estoy millonaria y ahora que exhibiste esto me tiene que pedir perdón por algo que ya pasó y lo había perdonado", expresó.

Además señaló que espera que J Balvin no se deje de ese escándalo y que la influenciadora termine ganando.

Indicó que si eso llega a pasar ella misma lo busca para que salve su hogar, pues si bien es partidaria de las mujeres, siente que en este caso debe defender al cantante.

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Por ahora, sus millones de fanáticos siguen a la expectativa de lo que pueda seguir pasando entre la famosa pareja y si esto los afectará o los hará más fuertes.

Por su parte, miles de seguidores también han opinando al respecto, donde muchos lo defienden y otros lo atacan.