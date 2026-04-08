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Sofía Jaramillo reveló detalles inéditos sobre su beso con Felipe Saruma: “que ese shippeo se dé”

Sofía Jaramillo aclaró cómo se dio el acercamiento con el creador de contenido durante la feria de Cúcuta.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Sofía Jaramillo reveló la verdad sobre su beso con Felipe Saruma, ¿fue planeado?
Sofía Jaramillo reveló la verdad sobre su beso con Felipe Saruma, ¿fue planeado? (Foto Canal RCN).

Sofía Jaramillo habló por primera vez sobre el beso que protagonizó con Felipe Saruma durante la feria de Cúcuta y compartió detalles inéditos de lo ocurrido, aclarando cómo inició ese momento que generó múltiples reacciones en redes sociales y acabó con su amistad con Alexa Torrex.

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¿Qué reveló Sofía Jaramillo sobre su beso con Felipe Saruma?

Luego de la polémica que desató su beso con Felipe Saruma, Sofía Jaramillo decidió romper el silencio, pese a que había dicho que no iba a dar detalles del momento, para dar su versión de los hechos.

Sofía Jaramillo rompió el silencio y confirmó si es novia de Felipe Saruma
Sofía Jaramillo rompió el silencio y confirmó si es novia de Felipe Saruma. (Foto Canal RCN).

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló que el beso con Saruma no ocurrió de forma espontánea, sino que todo comenzó gracias a la intervención de Valentino Lázaro, quien, según contó, se propuso acercarlos de manera romántica durante el viaje.

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De acuerdo con su versión, él le confesó que Saruma estaba interesado en conocerla y le aseguró que haría todo lo posible para que ese acercamiento se diera. Frente a esa situación, Sofía aseguró que al considerar que también le parecía atractivo el creador de contenido,

aceptó darle una oportunidad a esta propuesta que terminó en el mediático beso que hoy es tendencia en las redes sociales.

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“Valentino me dice: amiga, tú le gustas a mi amigo y yo en este paseo voy a hacer de cupido, porque yo vine a este paseo a ser de cupido, así que voy a hacer que ese shippeo se dé entre ustedes. Cuando Tino me dice eso, yo le digo: pues a mí él me parece lindo, hágale pues”

¿Sofía Jaramillo reveló por qué aceptó la propuesta de Valentino Lázaro para acercarse a Saruma?

Así mismo, Sofía Jaramillo explicó que aceptó la propuesta de Valentino Lázaro para acercarse a Felipe Saruma porque ya tenía una percepción positiva sobre él. La creadora de contenido aseguró que, además de parecerle atractivo físicamente, había varias cualidades de su personalidad que llamaban su atención.

Entre los aspectos que destacó mencionó que lo considera un hombre juicioso, centrado, inteligente, trabajador y perfeccionista. También afirmó que le pareció una "bandera verde" que no siga a muchas personas en redes sociales y que, desde el final de su última relación pública, se haya mantenido soltero.

Felipe Saruma reaparece en redes tras darse un beso en público con Sofía Jaramillo: ¿qué dijo?
¿Cuál fue el beso que Sofía Jaramillo se dio con Felipe Saruma? | Foto: Canal RCN
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