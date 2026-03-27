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Sofía Jaramillo presumió su figura tras recibir críticas por su peso y su indirecta a Luisa Cortina

Sofía Jaramillo mostró su estado físico tras las críticas que le hicieron por su peso y por su indirecta a Luisa Cortina.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Sofía Jaramillo presume su figura.
Sofía Jaramillo presume su figura al ser cuestionada por su indirecta a Luisa Cortina. (Fotos Canal RCN)

Luego del enfrentamiento entre Luisa Cortina y Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia 3, Sofía Jaramillo causó revuelo en redes sociales por la indirecta que le envió a la sincelejana sobre su cuerpo.

Sofía Jaramillo sorprendió al mostrar su estado físico.
Sofía Jaramillo sorprendió al mostrar su estado físico en las redes sociales. (Foto Canal RCN)

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Por medio de sus historias de Instagram, la caleña ha estado opinando sobre los sucesos de la casa más famosa del país.

Sofía se refirió a la discusión entre las exparticipantes y comparó a Luisa con un peluche de cerdo que ella tenía en la competencia.

Tras sus declaraciones, muchos seguidores del programa y de Cortina la señalaron por considerar su comparación como un gesto despectivo.

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Las críticas hacia Jaramillo no se hicieron esperar. Varios usuarios recalcaron que sus comentarios carecen de coherencia, pues ella también ha enfrentado cuestionamientos sobre su figura.

Sin embargo, Sofía respondió con firmeza al publicar una fotografía en la que presume su estado físico, dejando claro que sus palabras tienen respaldo y que su conflicto con Luisa sigue vivo en su memoria.

Mientras tanto, Luisa continúa buscando una segunda oportunidad en el programa con el poder de la resurrección. Su paso por la competencia ha estado marcado por enfrentamientos, especialmente con Marilyn Patiño, con quien ha tenido discusiones que casi llegan al contacto físico.

Cortina ha manifestado que no piensa desaprovechar este ingreso y que está dispuesta a demostrar su capacidad para permanecer en la casa.

Sofía Jaramillo también opinó sobre la salida de Manuela Gómez, asegurando que solo con el “camión de la mudanza” se podía sacar a una participante con un fandom tan fuerte. En medio de estas polémicas, el programa sigue avanzando con sus dinámicas internas.

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