Sofía Avendaño sorprendió al revelar si tendrá hijos: esto fue lo que dijo

Sofía Avendaño le respondió a un seguidor si está en sus planes tener hijos y su respondió generó gran sorpresa.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La verdad de Sofía Avendaño sobre su decisión de no tener hijos
Sofía Avendaño revela que no puede tener hijos biológicos. (Foto: Canal RCN)

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, Sofía Avendaño, sorprendió al revelarle a sus seguidores si está en sus planes tener hijos, pues contó la verdad sobre sus planes de convertirse en madre.

¿Qué dijo Sofía Avendaño al revelar si tendrá hijos?

A través de sus historias en Instagram, Sofía Avendaño mantiene una constante comunicación con sus seguidores y en esta ocasión, les permitió participar en la dinámica de preguntas y respuestas, en donde confesó si en sus planes está ser madre.

Un seguidor le preguntó a la modelo si “desearía tener hijos” y ella sorprendió con su respuesta:

“Biológicos no puedo. Soy op3rad4”.

Con esta respuesta, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue contundente al revelar que se hizo una intervención y por eso, no podría tener hijos.

¿Qué otras razones tiene Sofía Avendaño para no querer ser madre?

Sofía Avendaño explica por qué no tendría hijos biológicos ni adoptados
La verdad de Sofía Avendaño sobre su decisión de no tener hijos. (Foto: Canal RCN)

Además de justificar que se hizo un procedimiento médico y que por eso no tendría hijos biológicamente, Sofía Avendaño también justificó su respuesta de no querer ser madre.

De acuerdo con las razones que dio, la modelo considera que “tampoco adoptaría”, porque siente que sería “muy confuso”, además, señaló que la sociedad “vulneraría mucho a ese hijo o hija” y por eso, dejó claro que nunca sería madre.

Eso sí, Sofía Avendaño dijo que es madre de su hijo perruno llamado ‘Colucci’ y solo será madre de él.

¿Qué dijo Sofía Avendaño sobre sus proyectos para el 2026?

Además de responder preguntas personales, la modelo también contestó qué proyectos tiene para el 2026 en cuanto a lo laboral, por lo que contó cuáles son sus planes para el siguiente año.

Sofía Avendaño habla sin filtros de su decisión de no ser madre
Sofía Avendaño explica por qué no tendría hijos biológicos ni adoptados. (Foto: Canal RCN)pau

Sofía Avendaño recibió la pregunta sobre ¿cuáles son sus proyectos para este 2026?, y ella fue contundente con su respuesta, revelando:

Yo nunca cuento mis proyectos hasta que ya sean realidad, pero de pronto sorprendo de la mano de Dios”.

Esta respuesta la escribió la modelo en su historia, junto a un video en el que se le ve posando en un set del Canal RCN, en donde se grabó el comercial navideño en el cual ella participó.

