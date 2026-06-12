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Sheila Gándara apareció junto a Karen Sevillano: así fue el inesperado encuentro

Sheila Gándara y Karen Sevillano aparecieron juntas en Montería y las redes estallaron tras inesperado momento.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El junte de Sheila Gándara y Karen Sevillano
Sheila Gándara reapareció junto a Karen Sevillano. (Foto/ Canal RCN)

El pasado jueves 11 de junio, Sheila Gándara causó un gran revuelo en redes sociales tras su encuentro con Karen Sevillano, pues ese junte revolucionó el internet.

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Las dos mujeres se encontraron en la Feria Ganadera en Montería, Cordoba, en donde se encontraron algunos influenciadores que representan el Pacífico y el Caribe.

La creadora de contenido barranquillera está dando bastante de qué hablar, debido a que ella continuó su vida sin Juanda Caribe, tras la polémica que se vivó dentro de La casa de los famosos Colombia, luego de que él se volviera cercano a Mariana Zapata.

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De hecho, en las plataformas digitales circula que ellos dos hablaron, al parecer en buenos términos y terminaron de una manera sana su situación, de acuerdo con lo que habría dicho el humorista.

Por eso mismo, los fanáticos de Sheila celebran que ella esté haciendo feliz su vida y que continúe con su proyecto, ya que está sabiendo aprovechar su momento.

¿Cuál es el video de Sheila Gándara junto a Karen Sevillano?

Sheila Gándara y Karen Sevillano aparecieron juntas en la Feria Ganadera en Montería, en donde grabaron contenido junto a otro influenciador de Barranquilla que se llama Holman Becerra.

Sheila Gándara reapareció junto a Karen Sevillano
Sheila Gándara apareció junto a Karen Sevillano y encendió las redes. (Foto/ Canal RCN)

Sin embargo, el junte de la caleña y barranquilla causó un gran revuelo porque se veía en las redes cómo disfrutaban de las comparsas, bailando y disfrutando de la música.

Pero así mismo, es un junte que promete mucho, justo por que Karen es una mujer que sin filtro habla sobre el descaro de los hombres y el cacho, por lo que ella se habría referido a lo que estaba pasando en La casa de los famosos entre Juanda y Mariana.

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¿Habrá hablado Sheila Gándara y Karen Sevillano sobre lo sucedido entre Juanda y Mariana?

Sheila Gándara apareció junto a Karen Sevillano y encendió las redes
El junte de Sheila Gándara y Karen Sevillano. (Foto/ Canal RCN)

Sin duda, este es u tema de conversación que quedaría para la privacidad de Sheila Gándara y Karen Sevillano, peor los internautas se preguntan si tocaron ese tema, ya que la caleña sí los había cuestionado a Juanda Caribe y Mariana Zapata.

De hecho, según La Segura, se supo que ella misma le habría escrito a Sheila para darle su humilde opinión sobre su exmarido.

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