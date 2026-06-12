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Juliana Calderón enseñó los cambios que ha hecho en su casa para recibir a su bebé

Juliana Calderón compartió los cambios que ha realizado en su casa para prepararse para la llegada de su bebé.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así son los cambios que Juliana Calderón hizo en su casa para recibir a su bebé
Así son los cambios que Juliana Calderón hizo en su casa para recibir a su bebé. (Foto Canal RCN | Freepik).

La influenciadora colombiana Juliana Calderón sorprendió a sus seguidores al compartir a través de sus redes sociales los cambios que ha realizado en su casa para prepararse para la llegada de su primogénito. La creadora de contenido mostró su hogar para esta nueva etapa que está viviendo.

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¿Qué cambios ha hecho Juliana Calderón en su casa para recibir a su bebé?

Luego de que sus hermanas confirmaran públicamente que está a la espera de su primer hijo, Juliana Calderón comenzó a publicar contenido relacionado con esta nueva etapa de su vida. Aunque no ha revelado mayores detalles sobre cuántos meses de gestación tiene o quién es el padre del bebé, sí ha mostrado algunos cambios que ha hecho en su hogar para prepararse para su llegada.

Juliana Calderón llamó la atención al presentar al "hermanito" de su bebé
Juliana Calderón reveló nuevos detalles de su embarazo / (Foto del Canal RCN y Freepik)

En un reciente video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Calderón mostró que uno de los cambios más importantes ha sido dejar de permitir que su perro duerma con ella en la cama.

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Según comentó, tomó esta decisión porque mantener esa costumbre podría afectar el desarrollo del bebé durante el embarazo. Por ello, optó por comprarle una cama a su mascota y empezar a enseñarle a dormir en ella.

Para esto, aplicó una estrategia común en este tipo de situaciones: hablarle con cariño y darle un peluche o juguete para que se sienta acompañado. De esta manera, Juliana Calderón sigue mostrando cómo avanza su embarazo y los cambios que ha hecho en su casa para prepararse para la llegada de su primer hijo.

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¿Qué se sabe sobre el embarazo de Juliana Calderón?

Poco después de que Yina Calderón anunciara por medio de sus redes sociales que se convertiría en tía una vez más gracias a su hermana Juliana Calderón, muchos internautas comenzaron a indagar sobre quién podría ser el padre del menor, pues hace tan solo cinco meses la joven empresaria perdió a su entonces pareja en un accidente aéreo.

Juliana Calderón rompió en llanto al hablar de su embarazo: “Diosito me mandó una bendición grande”
Juliana Calderón rompió en llanto al hablar de su embarazo: “Diosito me mandó una bendición grande” (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

Las pistas comenzaron a apuntar hacia Juan David Tejada ‘El agropecuario’, pues el empresario realizó una publicación para ese entonces en el que expresó lo emocionado que estaba de conocer al menor. Sin embargo, dicha información no ha sido confirmada por ninguna de las partes.

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