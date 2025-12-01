Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Shakira sufre accidente en pleno concierto y sorprende con su reacción frente al público

Durante su gira por Latinoamérica, Shakira sufrió un percance en el escenario. Su reacción fue aplaudida por sus seguidores.

Shakira no se detiene: así reaccionó tras lastimarse la mano
Shakira sufrió un percance en el escenario / (Fotos de AFP y Freepik)

En medio de su exitosa gira por Latinoamérica y Estados Unidos, Shakira continúa demostrando por qué es una de las artistas más queridas del mundo. Cada presentación de su tour ha estado cargada de emoción, sorpresas y momentos virales, pero también de imprevistos que no han pasado desapercibidos por su público.

¿Qué le pasó a Shakira durante su concierto en Ecuador?

La barranquillera Shakira volvió a dejar claro que su profesionalismo en el escenario supera cualquier imprevisto. Durante su gira mundial, la artista ha sorprendido al enfrentar momentos inesperados sin dejar que afecten su desempeño, ni la conexión con su público.

Uno de estos sucesos ocurrió durante la presentación en Ecuador. Shakira se hizo daño en una mano mientras interpretaba ‘La Tortura’ uno de sus temas más reconocidos. El momento fue captado por los asistentes, quienes grabaron el instante exacto en que la cantante interrumpió brevemente su interpretación.

En las grabaciones, que ya circulan ampliamente en redes sociales, se puede observar cómo Shakira se detiene, exclama “¡Ay!”, y examina su mano con gesto de dolor. Según los videos compartidos, parece que una astilla o fragmento del escenario se le habría clavado en un dedo.

¿Cómo reaccionó Shakira tras el accidente en Ecuador?

Lejos de detener el espectáculo, Shakira optó por continuar el concierto con una actitud tranquila y profesional. Tras revisar rápidamente su mano, se retiró el objeto que la había lastimado y sonrió al público, que respondió con aplausos y gritos de emoción.

¿Cómo reaccionó Shakira tras el accidente en Ecuador?
Shakira destacó por su actitud tranquila y profesional / (Foto de AFP)

Los internautas destacaron su fortaleza y su entrega al público. Muchos aplaudieron el profesionalismo con el que reacciono ante el doloroso incidente e incluso hubo quienes afirmaron que se trata de una artista completa y a la que “nada la detiene”.

¿Qué sigue en la gira de Shakira por Latinoamérica?

A pesar del accidente, la cantante mantiene su agenda intacta dentro del “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. Después de sus shows en Ecuador, Shakira continuará con presentaciones en Perú, Paraguay, Uruguay y Argentina, donde culminará su gira con un concierto el 8 de diciembre en Buenos Aires.

¿Qué sigue en la gira de Shakira por Latinoamérica?
Shakira continúa con su gira de “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" / (Foto de AFP)

El tour, que ya ha pasado por México, República Dominicana y Colombia, seguirá en 2026 por Europa, con fechas confirmadas en Barcelona y Madrid durante abril.

En redes destacan que este episodio refuerza la imagen de Shakira como una artista comprometida con su público, capaz de sobreponerse a cualquier inconveniente que se presente dentro o fuera del escenario.

