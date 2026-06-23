Shakira causó revuelo en redes tras mensaje a Messi por histórico récord en el Mundial 2026

Shakira volvió a ser tendencia en redes sociales luego de compartir un mensaje de apoyo y admiración para Lionel Messi, tras una nueva actuación histórica en el Mundial 2026.

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La cantante colombiana acompañó el partido entre Argentina y Austria junto a sus dos hijos, en un encuentro que terminó con victoria de la Albiceleste por 2-0.

La publicación de la artista generó cientos de reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron su cercanía con el ambiente del fútbol y su apoyo al jugador argentino en un momento clave del torneo.

La relación entre Shakira y Lionel Messi llama la atención / (Foto de AFP)

¿Qué récord rompió Messi en el Mundial 2026?

Lionel Messi volvió a hacer historia al convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, alcanzando un total de 18 goles.

Con esta cifra, superó al alemán Miroslav Klose, quien mantenía el récord anterior con 16 anotaciones.

Además, el jugador argentino también está cerca de alcanzar otro hito importante, ya que se encuentra a una sola asistencia de convertirse en el futbolista con más pases gol en la historia de los mundiales.

Messi rompió récord de el jugador con más goles en la historia de los mundiales (Foto Luis Robayo / AFP)

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¿Qué compartió Shakira en sus redes sociales sobre Messi?

Tras el partido, Shakira publicó una fotografía de Lionel Messi en sus redes sociales acompañada de un mensaje lleno de admiración, donde resaltó su carrera y su impacto dentro del fútbol mundial.

La artista destacó no solo sus logros deportivos, sino también su disciplina, entrega y el ejemplo que representa para millones de personas alrededor del mundo.

En su mensaje, Shakira escribió palabras de orgullo hacia el futbolista argentino, asegurando que su trayectoria es una inspiración para muchos, especialmente para los latinos que siguen su carrera.

“Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y por todos los latinos. Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos. ¡Sigue brillando!”, expresó la cantante.

La publicación rápidamente se volvió viral y desató una ola de comentarios en redes sociales, donde los fanáticos celebraron el gesto de la artista y el nuevo logro histórico de Messi en el Mundial 2026.