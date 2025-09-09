En los últimos días, Isabella Ladera y Beéle han sido tendencia luego de la filtración de un video privado de ambos.

En la noche del 7 de septiembre se conoció un video privado de Isabella Ladera y Beéle, el cual habría sido publicado, aparentemente, por un tercero y muestra a la pareja en situaciones comprometedoras.

La difusión del material no solo generó polémica, sino que también abrió la puerta a nuevas especulaciones sobre la vida privada del cantante barranquillero.

Como suele suceder, las redes sociales no tardaron en reaccionar. Miles de internautas comenzaron a analizar cada detalle de las imágenes y muchos aseguran haber encontrado una pista clave que permitiría establecer el momento en el que dicho video habría sido grabado.

Usuarios afirman que identificaron la posible fecha del video privado de Beéle e Isabella. (Foto Sergi Alexander / AFP)

¿Cuándo fue grabado el video de Beele e Isabella?

Los internautas han demostrado una vez más su capacidad para “atar cabos”. Varios señalaron que el color de cabello del cantante sería la pista definitiva.

En el material filtrado, Beéle aparece con el pelo tinturado de rosado, el mismo color que lucía cuando se grabó el video de la revelación de sex0 de su segundo y último hijo con su entonces pareja, Cara.

“Yo solo me fijé en el color de pelo de Beéle en el video con Isabella y se me vino a la mente este otro. Saquen sus propias conclusiones”, escribió un usuario en la red social.

El video de revelación de sex0 fue publicado por Cara, cuyo nombre real es Camila Rodríguez, el 25 de mayo de 2023.

En esas imágenes también se observa al cantante con el cabello rosado, lo que hace pensar a los fanáticos que la grabación filtrada con Isabella podría haberse hecho en fechas cercanas a ese evento.

Aunque tanto Beéle como la influencer venezolana han negado en repetidas ocasiones una relación paralela, muchos usuarios consideran que este detalle confirmaría una infidelidad, señalamiento que en su momento fue respaldado por Cara.

¿Qué dijeron Isabella y Beele tras la filtración del video?

La primera en pronunciarse fue Isabella Ladera, quien compartió un comunicado a través de sus redes sociales. Allí expresó lo devastada que se siente por la difusión de un momento íntim0 y privado, y responsabilizó a la única persona que también tenía acceso al video: el propio Beéle.

“Es una de las traiciones más crueles que he vivido”, escribió la venezolana.

Además, aseguró que esa persona fue testigo de todo lo que ella padeció durante la relación y que, aun así, nunca la defendió ni la protegió.

Isabella Ladera calificó la situación como una de las traiciones más crueles que ha vivido. (Foto Giorgio Viera / AFP)

Ladera también reveló que desde hace tiempo sabía que el material estaba en riesgo de ser filtrado, pues ya había sido víctima de am3nazas con su publicación. Por ello, contó que había advertido a su familia sobre la situación y sobre lo que podría ocurrir en cualquier momento.

En su comunicado, señaló que la filtración busca destruir el proceso de reconstrucción y estabilidad personal en el que se encontraba. No obstante, dejó claro que no se quedaría de brazos cruzados, y aunque era una experiencia dolorosa, seguiría adelante por ella, por su hija y por su familia.

“Estoy tomando acciones legales y me encuentro recibiendo asesoría para proceder por las vías correspondientes. Tampoco voy a esconderme. Tengo compromisos laborales y responsabilidades personales que demandan mi presencia en plataformas fitiales, y seguiré cumpliendolos”, manifestó.

Finalmente, cerró con un mensaje de fortaleza: “Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros”.

Por su parte, Beéle no se ha pronunciado públicamente sobre la polémica. Sin embargo, un periodista español aseguró tener en su poder declaraciones exclusivas del artista, aunque estas aún no han salido a la luz.