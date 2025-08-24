Sebastián Caicedo respondió a comentario sobre su esposa: “No creo que la ames”

Sebastián Caicedo vuelve a ser noticia, pero esta vez no por sus proyectos laborales, sino por la manera en que decidió enfrentar un comentario en redes sociales.

El artista colombiano, que después de su separación con Carmen Villalobos encontró un nuevo camino espiritual y sentimental junto a la empresaria Juliana Diez, recibió un mensaje que cuestionaba la autenticidad de su amor actual.

La reacción del actor dejó ver no solo su fe, sino también la forma en que ha aprendido a lidiar con las críticas públicas.

¿Qué provocó que Sebastián Caicedo respondiera a comentario sobre su esposa?

Todo ocurrió después de que Caicedo publicara un video junto a Juliana Diez en el que mostraba momentos de complicidad y cariño en medio de un viaje.

La publicación estaba acompañada de un mensaje lleno de agradecimiento: “Gracias por ayudarme a ser mi mejor versión de la mano de papá. Te amo, esposa mía, vamos a seguir construyendo esa promesa”.

El contenido, que pretendía ser una muestra de afecto y fe, recibió cientos de reacciones positivas de sus seguidores. Sin embargo, no faltaron quienes lo cuestionaron. Entre los comentarios destacó uno en el que un usuario escribió: “No creo que la ames”, insinuando que el actor aún no había superado su pasado con Villalobos.

¿Cómo fue la respuesta de Sebastián Caicedo al comentario sobre su esposa?

En lugar de entrar en confrontaciones, el actor optó por enviar un mensaje basado en la fe. Su respuesta fue breve pero significativa: “No creas en mí, cree en Jesús. ¡Bendiciones!”.

Con ello, dejó claro que no pretende convencer a nadie sobre sus sentimientos y que su vida está guiada por convicciones espirituales más que por la opinión pública.

Caicedo ha reiterado en varias ocasiones que su relación con Juliana Diez está cimentada en la fe y en valores que ambos decidieron compartir desde el inicio, razón por la cual asegura que no se deja afectar por los rumores ni por los cuestionamientos en redes.

Esposa de Sebastián Caicedo le dedica romántico mensaje/AFP: Isaac Brekken

Tras su separación de Carmen Villalobos en 2022, Sebastián Caicedo atravesó una etapa de cambios en la que decidió acercarse a la iglesia cristiana. Allí conoció a Juliana Diez, con quien mantuvo un noviazgo en celibato y posteriormente se casó en diciembre de 2024 en una ceremonia religiosa en Llanogrande, Antioquia.

La pareja se ha mostrado feliz en sus redes sociales, compartiendo viajes, reflexiones espirituales y mensajes de amor que refuerzan su unión. Aunque reciben comentarios positivos, no faltan quienes los comparan con relaciones pasadas.