Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sebastián Caicedo respondió a comentario sobre su esposa: “No creo que la ames”

En redes sociales, Sebastián Caicedo respondió a comentario sobre su relación tras ser cuestionado sobre su amor por Juliana.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Sebastián Caicedo
Sebastián Caicedo habla de su amor por su esposa. Foto AFP

Sebastián Caicedo vuelve a ser noticia, pero esta vez no por sus proyectos laborales, sino por la manera en que decidió enfrentar un comentario en redes sociales.

El artista colombiano, que después de su separación con Carmen Villalobos encontró un nuevo camino espiritual y sentimental junto a la empresaria Juliana Diez, recibió un mensaje que cuestionaba la autenticidad de su amor actual.

La reacción del actor dejó ver no solo su fe, sino también la forma en que ha aprendido a lidiar con las críticas públicas.

Artículos relacionados

¿Qué provocó que Sebastián Caicedo respondiera a comentario sobre su esposa?

Todo ocurrió después de que Caicedo publicara un video junto a Juliana Diez en el que mostraba momentos de complicidad y cariño en medio de un viaje.

La publicación estaba acompañada de un mensaje lleno de agradecimiento: “Gracias por ayudarme a ser mi mejor versión de la mano de papá. Te amo, esposa mía, vamos a seguir construyendo esa promesa”.

El contenido, que pretendía ser una muestra de afecto y fe, recibió cientos de reacciones positivas de sus seguidores. Sin embargo, no faltaron quienes lo cuestionaron. Entre los comentarios destacó uno en el que un usuario escribió: “No creo que la ames”, insinuando que el actor aún no había superado su pasado con Villalobos.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la respuesta de Sebastián Caicedo al comentario sobre su esposa?

En lugar de entrar en confrontaciones, el actor optó por enviar un mensaje basado en la fe. Su respuesta fue breve pero significativa: “No creas en mí, cree en Jesús. ¡Bendiciones!”.

Con ello, dejó claro que no pretende convencer a nadie sobre sus sentimientos y que su vida está guiada por convicciones espirituales más que por la opinión pública.

Caicedo ha reiterado en varias ocasiones que su relación con Juliana Diez está cimentada en la fe y en valores que ambos decidieron compartir desde el inicio, razón por la cual asegura que no se deja afectar por los rumores ni por los cuestionamientos en redes.

Sebastián Caicedo con su esposa
Esposa de Sebastián Caicedo le dedica romántico mensaje/AFP: Isaac Brekken

Tras su separación de Carmen Villalobos en 2022, Sebastián Caicedo atravesó una etapa de cambios en la que decidió acercarse a la iglesia cristiana. Allí conoció a Juliana Diez, con quien mantuvo un noviazgo en celibato y posteriormente se casó en diciembre de 2024 en una ceremonia religiosa en Llanogrande, Antioquia.

La pareja se ha mostrado feliz en sus redes sociales, compartiendo viajes, reflexiones espirituales y mensajes de amor que refuerzan su unión. Aunque reciben comentarios positivos, no faltan quienes los comparan con relaciones pasadas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Altafulla sorprendió a Karina García con lujoso regalo tras su reencuentro Karina García

Altafulla sorprendió a Karina García con lujoso regalo tras su reencuentro

El ganador de La casa de los famosos Colombia "se fajó" con su detalle y la paisa no tardó en reaccionar.

Blessd volvió con su exnovia y así presumieron su regreso Blessd

Blessd volvió con su exnovia y así presumieron su regreso

La pareja del cantante compartió unas fotos muy románticas junto a él y desató reacciones.

El divertido video que dejó el reencuentro de Greeicy Rendón y Lina Tejeiro Greeicy

El divertido video que dejó el reencuentro de Greeicy Rendón y Lina Tejeiro

La actriz y la cantante no decepcionaron con su reencuentro y desataron risas y comentarios en redes sociales.

Lo más superlike

Video viral de mujer exponiendo a hombre casado. Viral

Mujer revela relación con hombre casado durante transmisión: “Aquí está tu esposo”

En redes sociales se viralizó el caso de una mujer que expuso a un hombre casado, justo el día de su cumpleaños.

Cazzu, rapera argentina durante la gala de honor a Marco Antonio Solís en Las Vegas 2022 Cazzu

Cazzu anunció su regreso a la famosa página azul con una fotografía que llamó la atención

Blessd, cantante colombiano en casa Spotify Blessd

Blessd compartió fotos junto a su ex y desató controversia entre sus fans

Bolsas bajo los ojos: lo que la ciencia dice sobre su origen y los consejos prácticos para tratarlas. Curiosidades

Bolsas bajo los ojos: causas y consejos efectivos para reducir su apariencia

Carolina Sabino se mostró triste en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino rompió en llanto en pleno reto de MasterChef Celebrity, ¿qué pasó?