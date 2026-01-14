Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Se filtra conmovedor video de la esposa de Yeison Jiménez abrazando el ataúd en el Movistar Arena

En redes circula el video de Sonia Restrepo abrazando el ataúd de su esposo, Yeison Jiménez en el Movistar Arena.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Esposa de Yeison Jiménez abraza el ataúd en su despedida
Conmovedor video muestra a la esposa de Yeison Jiménez despidiéndose de él en el Movistar Arena. (Foto: Freepik - Canal RCN)

El pasado sábado 10 de enero, Colombia conoció una lamentable noticia que, sin duda, sacudió a todo el país, pues se confirmó que el cantante de música popular, Yeison Jiménez falleció en un accidente aéreo.

A través de redes han circulado diferentes videos de la vida del artista, como, por ejemplo, cuando él relataba que desde niño trabajó duro y hasta las premoniciones que él hacía sobre su muerte, ya que soñó que fallecía en tres ocasiones.

Por otro lado, también se ha especulado sobre las mujeres que tenían un supuesto romance con Jiménez, pues han salido públicamente ha revelar su posible cercanía con él.

¿Cuál es el video de la esposa de Yeison Jiménez dándole el último adiós?

Luego de cuatro días del fallecimiento de Yeison Jiménez, este miércoles 14 de enero. La familia, amigos y fanáticos del artista le dan el último adiós en el Movistar Arena, en Bogotá.

Además del cantante, en el sitio están los integrantes de su equipo, quienes también fallecieron junto a él.

Conmovedor video muestra a la esposa de Yeison Jiménez despidiéndose de él en el Movistar Arena.
esposa de Yeison Jiménez abraza el ataúd en su despedida. AFP: Rodrigo Varela

Debido a que hay muchos fanáticos y personalidades en la despedida del artista, se han compartido varios videos del momento, uno de ellos es de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, quien se ve al lado del ataúd.

En el clip se ve a Sonia sobre el féretro, mientras lo abraza y junto a ella, está un sombrero. Cuando ella se levanta, se ve muy conmovida, procesando la situación mientras ve a su alrededor la cantidad de personas que acompañan a su esposo.

¿Qué ha revelado la esposa de Yeison Jiménez tras su muerte?

Sonia Restrepo no ha salido públicamente a hablar sobre el fallecimiento de su esposo, pues la mujer nunca se ha expuesto a través de redes y tampoco de un medio.

5. Captan a la esposa de Yeison Jiménez abrazando el féretro en el Movistar Arena
Se viraliza video de la esposa de Yeison Jiménez despidiéndose del cantante. AFP: Rodrigo Varela

Por lo mismo, es que no se conoce su reacción ante la lamentable noticia de la partida del artista, lo que sí se sabe, es que, tras la tragedia, han creado muchos perfiles falsos de ella, en donde han realizado publicaciones sobre Yeison.

Quien ha salido a hablar, ha sido la hermana del cantante, Lina Jiménez, agradeciendo el amor que ha recibido por parte del público, además, se conocieron las palabras de Thaliana, hija del artista, al revelar que su padre fue un hombre bueno.

