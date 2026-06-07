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¿Se casaron? Tras pedirle matrimonio, Mateo Varela y Norma Nivia tienen una ceremonia en Japón

Mateo Varela y Norma Nivia vivieron una ceremonia sagrada en Japón tras anunciar su compromiso en redes sociales.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
En Japón no existe una ceremonia del té específica y exclusiva para prometidos, pero muchas parejas la realizan como símbolo de armonía, respeto y unión
En Japón no existe una ceremonia del té específica y exclusiva para prometidos, pero muchas parejas la realizan como símbolo de armonía, respeto y unión/ Archivo RCN

Luego de pedirle matrimonio en Asia, el deportista Mateo Varela emocionó a sus millones de fanáticos al compartir un nuevo clip con su prometida Norma Nivia donde estarían preparándose para una ceremonia sagrada en Japón.

Norma y Mateo siguen disfrutando de sus vacaciones por Japón y su etapa de comprometidos
Norma y Mateo siguen disfrutando de sus vacaciones por Japón y su etapa de comprometidos. / Archivo RCN

En el clip, la actriz se ve luciendo un traje típico, pero los accesorios de su corset y cabello despertaron la emoción en muchos internautas, quienes se preguntan si se trata de un ritual o ceremonia para consagrar su amor tras su propuesta de matrimonio.

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¿En qué consiste la ceremonia que hicieron Norma Nivia y Mateo en Japón?

Tras las prontas especulaciones en redes sociales, el mismo Mateo siguió compartiendo nuevas historias en su cuenta oficial de Instagram, donde detalló en qué consistía el ritual que llevaría a cabo con su futura esposa.

Se trata de una ceremonia del té, conocida como un ritual ancestral donde el anfitrión prepara y sirve té verde en polvo (matcha) a sus invitados con un propósito claro: que la meditación tenga apertura para promover la armonía, el respeto, la pureza y la tranquilidad, pero, ¿tiene esto algo que ver con su compromiso?

Según la tradición, no hay nada que determine que esta sea una ceremonia exclusiva para parejas o prometidos, pero muchos sí aprovechan el ritual como símbolo de armonía, respeto y unión.

¿Qué han dicho Norma Nivia y Mateo luego de anunciar su compromiso en redes sociales?

Tras sorprender a muchos con la noticia en la mañana de este domingo 7 de junio, el deportista y la actriz han compartido lo emocionados que están por este gran paso en su relación. Dejaron claro mediante la descripción de su publicación, que ya tienen acuerdos, límites y planes con los que sustentan este ciclo tan importante que empieza para ellos.

Finalmente, el paisa compartió un video donde mostró la odisea que vivió para poder llevar a cabo su propuesta. Allí, dos extranjeros fueron clave para perpetuar ese momento tan especial.

Mateo Varela emocionó a sus millones de fanáticos al compartir un nuevo clip con su prometida Norma Nivia donde estarían preparándose para una ceremonia sagrada en Japón.
Mateo Varela emocionó a sus millones de fanáticos al compartir un nuevo clip con su prometida Norma Nivia donde estarían preparándose para una ceremonia sagrada en Japón./ Archivo RCN

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