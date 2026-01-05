Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sara Uribe mostró su sentida despedida antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia

Sara Uribe, quien recientemente se convirtió en la nueva confirmada, mostró detalles de cómo fue el emotivo momento.

Sara Uribe posando a la cámara.
Sara Uribe mostró su despedida en el aeropuerto. Foto | Canal RCN.

El reciente anuncio de Sara Uribecomo nueva participante de La casa de los famosos Colombia, sigue causando furor en redes sociales, pues se trata de una mujer con amplio reconocimiento en el mundo del entretenimiento nacional que promete poner a temblar esta tercera temporada.

¿Cómo fue la despedida de Sara Uribe tras confirmarse su participación en La casa de los famosos Colombia 2025?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida presentadora colombiana acumula millones de seguidores, no solo confirmó que se une al grupo de famosos de esta tercera temporada, sino también mostró la emotiva despedida que tuvo junto a sus seres queridos.

"Así me despedí de algunas de las personas más importantes para mí corazón", escribió la antioqueña en una de sus historias en su cuenta personal.

¿Qué dijo Sara Uribe tras despedirse de sus seres queridos antes de su entrada a La casa de los famosos Colombia?

En la comentada grabación, se puede apreciar a la ahora participante del reality de convivencia, siendo abrazada y despedida por dos mujeres muy especiales, quienes conmocionadas les expresaron sus mejores deseos para todo lo que se viene de aquí en adelante.

Sara Uribe posando a la cámara.
La despedida de Sara Uribe previo a su entrada a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

"Tu te vas a otra galaxia, con toda, fuerte y valiente", se alcanza a escuchar en el video que rápidamente llamó la atención de los internautas y en donde se observa con detalle el momento en el que ambas se dan un fraternal abrazo.

¿Quiénes son los participantes confirmados para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Junto a la empresaria paisa, se encuentra un grupo de famosos con amplia trayectoria en el mundo del entretenimiento que, al igual que la antioqueña prometen dar mucho de qué hablar al interior de la casa y generar mucho contenido, ellos son:

  • Manuela Gómez
  • 'Campanita'
  • Johanna Fadul
  • Marilyn Patiño
  • Juanse Laverde
  • Alejandro Estrada
  • Renzo Meneses
  • Beba
  • Jay Torres
  • Juan Palau
Sara Uribe posando a la cámara.
Así fue la emotiva despedida de Sara Uribe. Foto | Canal RCN.

Es importante recordar que, además de los revelados por el jefe para esta tercera edición, también estarán aquellos que fueron elegidos directamente por medio de votaciones del público, es decir, Nicolás Arrieta, Alexa Torrez, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz y Tebi Bernal.

 

