Sara Uribe, de La casa de los famosos, reveló que fue diagnosticada con enfermedad autoinmunitaria

Sara Uribe, reciente participante confirmada por El Jefe de La casa de los famosos Colombia para habitar su icónica casa, reveló que fue diagnosticada con una enfermedad autoinmunitaria ocasionada principalmente por el estrés.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Luto en la familia Valdiri Sepúlveda: en pleno inicio de año tuvieron que decir adiós a ser especial

¿Cuál fue la enfermedad autoinmunitaria con la que Sara Uribe fue diagnosticada?

Este lunes 5 de enero, Sara Uribe fue confirmada como una de las participantes que habitará La casa de los famosos en su tercera temporada, la cual dará inicio el próximo 12 de enero. En medio de sus compromisos previos al reality, la presentadora participó en el programa matutino del Canal RCN Buen día, Colombia, donde reveló que hace un tiempo fue diagnosticada con alopecia areata.

Sara Uribe, participante de La casa de los famosos, habló de su diagnóstico autoinmunitario. (Foto Canal RCN).

“El año pasado tuve alopecia areata por estrés”, mencionó Uribe a Buen día, Colombia. Sin embargo, esta afección parece estar bajo control, pues tras recibir tratamiento adecuado, la salud capilar puede presentar mejorías significativas, tal como lo ha evidenciado recientemente la presentadora.

Ahora bien, Sara Uribe se suma al reality del Canal RCN en un buen momento de su vida personal y profesional, pues la reconocida presentadora demostró estar más lista que nunca para enfrentar esta nueva aventura junto a otros participantes.

¿Qué es la alopecia areata? Enfermedad autoinmune con la que fue diagnosticada Sara Uribe

La alopecia areata es un trastorno autoinmune crónico que provoca la pérdida del cabello en diferentes secciones. Sin embargo, aunque su nombre suele alarmar a los pacientes diagnosticados, no es tan grave, ya que con un tratamiento adecuado se pueden contrarrestar rápidamente sus efectos.

Sara Uribe confirmó que padece una enfermedad autoinmunitaria. (Foto Canal RCN).

¿Qué participantes acompañarán a Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia?

Sara Uribe se une a un selecto grupo de participantes, algunos elegidos por el público y otros por El Jefe de La casa de los famosos Colombia, entre los participantes que han sido revelados están:

Artículos relacionados Anuel AA Anuel AA enciende las alarmas tras reaparecer con preocupante aspecto

Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño, Juanse Laverde, Alejandro Estrada, Renzo Meneses, Beba de la Cruz, Jay Torres, Juan Palau y Juanda Caribe.