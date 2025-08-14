¡Sara Corrales se casa! La actriz revela detalles de su gran boda

Sara Corrales se ha posicionado en una de las actrices colombianas más destacas del país al demostrar su gran habilidad en el campo artístico. Además, su nombre se ha convertido en tendencia a través de las redes sociales al revelar todos los detalles de su gran boda con el empresario Damián Pasquini.

Así reaccionó Sara Corrales al celebrar que llegó el día de su boda civil

Recientemente, la actriz compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores, todos los detalles que siente acerca de que llegó la primera etapa de su boda, pues hoy 14 de agosto celebra con orgullo su boda previa civil, expresando las siguientes palabras:

“¿Está muy feliz porque hoy se casa conmigo?, Sara Corrales le preguntó a Damián y él enseguida respondió: “Muy feliz de que alguien como tú, haya encontrado a alguien como yo”. Posteriormente, la actriz dijo: “Y vamos a celebrar, vea. La novia todavía está desarreglada, pero muy feliz”.

En el video se evidencia que el argentino Damián está sumamente orgulloso de poder consagrar su vida amorosa con Sara, quien se ha convertido en una parte fundamental de su vida. Sin duda, han presumido mediante redes sociales, que desde el principio han tenido una especial conexión.

Sara Corrales celebra el día de su boda civil.

¿Cuándo será la fecha de la gran boda de Sara Corrales en Medellín?

Recordemos que hace unas semanas, Sara compartió a través de sus redes sociales la fecha de la gran boda mostrando la tarjeta de invitaciones para sus invitados, la cual se llevará a cabo el próximo sábado 16 de agosto en la ciudad de Medellín y será mediante un ritual espiritual.

Sara Corrales celebra el día de su boda civil.

Desde luego, muchos internautas han generado emotivas reacciones a través de redes sociales a raíz de esperar la gran boda del año, donde la pareja ha compartido con orgullo su especial historia de amor. Otro de los puntos que más han llamado la atención, se trata del emotivo mensaje que tienen en la invitación de su boda: