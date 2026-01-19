Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sara Corrales reveló cómo manifestó a su esposo usando una técnica especial

Sara Corrales sorprendió al contar que manifestó a su esposo con un mapa de sueños, con características que hoy asegura se cumplieron.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
sara corrales sobre su bebe
Sara Corrales dio detalles del nombre de su hija/AFP: Gustavo Caballero

A lo largo de su vida personal y profesional, Sara Corrales ha compartido que uno de los aprendizajes más profundos que ha marcado su camino no tiene que ver solo con la actuación, la fama o el éxito, sino con una convicción interna, el poder de manifestar.

Artículos relacionados

¿Qué significa para Sara Corrales manifestar más allá del simple deseo?

Durante una reciente conversación en un podcast, Sara profundizó en su visión sobre la manifestación y los decretos conscientes.

Según relató, manifestar fue para ella un acto de compromiso personal, definir qué quería, cómo lo quería y qué estaba dispuesta a transformar internamente para recibirlo.

En uno de los momentos más significativos de su proceso de sanación, acompañada por una terapeuta, la actriz expresó con claridad su intención de atraer a su compañero de vida.

Aquella experiencia la llevó a realizar un ejercicio simbólico que, con el tiempo, se convertiría en una de las historias más comentadas por sus seguidores, la creación de un mapa de sueños enfocado en su pareja ideal.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el ritual que marcó el proceso de sanación de Sara Corrales?

Sara contó que, al llegar a casa, decidió materializar su intención a través de un ritual consciente, preparó un mapa de sueños en el que eligió un mandala con dos figuras que representaban una pareja envuelta en armonía y luz.

Sara Corrales decidió vivir su embarazo con amor, calma y gratitud, dejando atrás los miedos y las opiniones ajenas.
Sara Corrales compartió la experiencia durante un episodio reciente del pódcast Vos Podés. Foto Canal RCN

Para ella, esa imagen simbolizaba el tipo de relación que deseaba construir, sana, equilibrada y basada en el respeto mutuo.

A partir de ahí, comenzó a detallar con entusiasmo cada característica que buscaba en su compañero: rasgos físicos, gustos, intereses, valores, personalidad e incluso su origen.

Más que una lista superficial, fue un ejercicio de autoconocimiento, pues le permitió identificar qué tipo de vínculo quería atraer y qué estaba dispuesta a ofrecer a cambio.

Artículos relacionados

¿Cuándo la manifestación deja de ser idea y se vuelve realidad según Sara Corrales?

Años después de aquel ejercicio, la vida sorprendió a Sara Corrales con la llegada de Damián Pasquini, según ha compartido, muchas de las cualidades que había plasmado en su mapa de sueños se hicieron realidad en él.

Su encuentro ocurrió en México, país donde ella desarrolló gran parte de su carrera y donde él reside y trabaja en marketing digital.

Sara Corrales responde a críticas por hacer ejercicio durante el embarazo
Sara Corrales contó cómo un mapa de sueños la llevó a encontrar a su esposo.(Foto de AFP)

La historia de ambos se consolidó con el tiempo y culminó en una boda civil y religiosa celebrada en agosto de 2025 en Medellín y Rionegro, y hoy, la pareja vive uno de los momentos más felices de su vida al esperar la llegada de su primera hija, Mila.

Para Sara, esta experiencia no se trata de magia, sino de coherencia y manifestar fue creer, sanar, elegir distinto y mantenerse fiel a una visión.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La casa de los famosos

Lina Tejeiro se declaró fan de un participante de La casa de los famosos Colombia y desató reacciones en redes, ¿quién es?

La actriz Lina Tejeiro, causó furor al enviar emotivas palabras dirigidas a este participante de La casa de los famosos Colombia 2026.

Yina Calderón sorprende al contar dónde continuará su nuevo tatuaje Yina Calderón

Yina Calderón causó revuelo al revelar la otra parte del cuerpo que se tatuará

Yina Calderón reveló cómo quedó su nuevo tatuaje, pero sorprendió al revelar que falta tatuarse otra parte de su cuerpo.

El emotivo recuerdo que Jhonny Rivera reveló de Yeison Jiménez antes del homenaje en El Campín Jhonny Rivera

El emotivo recuerdo que Jhonny Rivera compartió de Yeison Jiménez antes de su homenaje en El Campín

Jhonny Rivera compartió emotivo recuerdo junto a Yeison Jiménez previo a su homenaje en El Campín en Bogotá.

Lo más superlike

Falleció Guillermo Salatino Talento internacional

Duelo en el periodismo: falleció reconocido periodista deportivo de un paro cardíaco

El reconocido periodista había anunciado que se sometería a un procedimiento médico días antes de su inesperado fallecimiento.

Tras los comentarios de sus seguidores, Jhon Alex Castaño explicó por qué no apareció en el homenaje a Yeison Jiménez. Aquí te contamos qué pasó. Jhon Alex Castaño

Jhon Alex Castaño aclara por qué no apareció en el homenaje a Yeison Jiménez

Luisa Cortina se despachó contra Sara Uribe tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia Sara Uribe

Luisa Cortina se despachó contra Sara Uribe tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia

Ángela Aguilar causó sensación con su apariencia física. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar causa sensación con su renovado look y espectacular figura: así reaccionó Nodal

La endometriosis afecta a millones de mujeres y muchas no lo saben. Presta atención a las señales. Salud

¿Cómo reconocer cuando el dolor menstrual deja de ser normal? esto dicen los expertos