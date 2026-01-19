Sara Corrales reveló cómo manifestó a su esposo usando una técnica especial

A lo largo de su vida personal y profesional, Sara Corrales ha compartido que uno de los aprendizajes más profundos que ha marcado su camino no tiene que ver solo con la actuación, la fama o el éxito, sino con una convicción interna, el poder de manifestar.

¿Qué significa para Sara Corrales manifestar más allá del simple deseo?

Durante una reciente conversación en un podcast, Sara profundizó en su visión sobre la manifestación y los decretos conscientes.

Según relató, manifestar fue para ella un acto de compromiso personal, definir qué quería, cómo lo quería y qué estaba dispuesta a transformar internamente para recibirlo.

En uno de los momentos más significativos de su proceso de sanación, acompañada por una terapeuta, la actriz expresó con claridad su intención de atraer a su compañero de vida.

Aquella experiencia la llevó a realizar un ejercicio simbólico que, con el tiempo, se convertiría en una de las historias más comentadas por sus seguidores, la creación de un mapa de sueños enfocado en su pareja ideal.

¿Cómo fue el ritual que marcó el proceso de sanación de Sara Corrales?

Sara contó que, al llegar a casa, decidió materializar su intención a través de un ritual consciente, preparó un mapa de sueños en el que eligió un mandala con dos figuras que representaban una pareja envuelta en armonía y luz.

Sara Corrales compartió la experiencia durante un episodio reciente del pódcast Vos Podés. Foto Canal RCN

Para ella, esa imagen simbolizaba el tipo de relación que deseaba construir, sana, equilibrada y basada en el respeto mutuo.

A partir de ahí, comenzó a detallar con entusiasmo cada característica que buscaba en su compañero: rasgos físicos, gustos, intereses, valores, personalidad e incluso su origen.

Más que una lista superficial, fue un ejercicio de autoconocimiento, pues le permitió identificar qué tipo de vínculo quería atraer y qué estaba dispuesta a ofrecer a cambio.

¿Cuándo la manifestación deja de ser idea y se vuelve realidad según Sara Corrales?

Años después de aquel ejercicio, la vida sorprendió a Sara Corrales con la llegada de Damián Pasquini, según ha compartido, muchas de las cualidades que había plasmado en su mapa de sueños se hicieron realidad en él.

Su encuentro ocurrió en México, país donde ella desarrolló gran parte de su carrera y donde él reside y trabaja en marketing digital.

Sara Corrales contó cómo un mapa de sueños la llevó a encontrar a su esposo.(Foto de AFP)

La historia de ambos se consolidó con el tiempo y culminó en una boda civil y religiosa celebrada en agosto de 2025 en Medellín y Rionegro, y hoy, la pareja vive uno de los momentos más felices de su vida al esperar la llegada de su primera hija, Mila.

Para Sara, esta experiencia no se trata de magia, sino de coherencia y manifestar fue creer, sanar, elegir distinto y mantenerse fiel a una visión.