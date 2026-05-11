Sara Corrales revela el inesperado momento que vivió durante su embarazo: "Mila está bien"

Sara Corrales volvió a generar conversación en redes sociales luego de compartir un momento que vivió durante la etapa final de su embarazo. La actriz habló sobre un cambio inesperado relacionado con la posición de su bebé.

¿Qué le pasó a Sara Corrales durante su embarazo?

A través de sus historias en redes sociales, Sara contó que su hija Mila presentó un cambio inesperado cuando ya estaba cerca de nacer. Según explicó, la bebé cambió de posición a las 39 semanas de embarazo, algo poco común debido al poco espacio que ya tendría en esa etapa.

La actriz recordó que anteriormente había mencionado que su hija ya estaba “en ruta de salida”, por lo que esperaba que el nacimiento estuviera próximo. Sin embargo, señaló que Mila se dio la vuelta y quedó sentada, una posición que podría modificar el tipo de parto que tenía planeado.

"Vamos a ver qué sorpresa nos trae la malabarista hoy", dijo.

Sara Corrales vive cambios durante su embarazo / (Foto de AFP y Freepik)

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¿Qué dijo Sara Corrales sobre la salud de su bebé?

En medio de la conversación con sus seguidores, Corrales aclaró que, pese al cambio de posición de Mila, la bebé posee un buen estado de salud. La actriz explicó que los controles médicos han mostrado resultados positivos y que todo avanza con normalidad.

Sara Corrales revela detalles sobre la salud de su bebé / (Foto de AFP)

Según contó, Mila está creciendo adecuadamente, tiene buen peso y mantiene un desarrollo estable. Por eso, señaló que el único cambio importante hasta el momento tiene relación con la manera en la que podría llegar al mundo.

Sara explicó que, si la bebé continúa sentada, el nacimiento tendría que realizarse mediante cesárea. Aun así, dejó claro que lo más importante es el bienestar tanto de la bebé como de ella durante el proceso.

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¿Cómo se preparó Sara Corrales para el nacimiento de Mila?

Sara también contó que durante todo su embarazo se preparó pensando en tener un parto natural. Sin embargo, explicó que nunca rechazó otras posibilidades y que entiende que las decisiones médicas pueden cambiar dependiendo de cada caso.

"Yo trabajé todo mi embarazo preparándome para un parto natural, pero nunca estuve peleada con otras formas, con la cesárea en este caso", contó.

La actriz afirmó que, si Mila finalmente nace mediante cesárea, asumirá el proceso con tranquilidad y aceptación. Además, comentó que lo más importante para ella es respetar la forma en la que su hija llegue al mundo.