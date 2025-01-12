Sara Corrales presumió su avanzada pancita de embarazo con emotivo video: “Un alma nos eligió”

La reconocida actriz colombiana Sara Corrales enterneció a sus cientos de seguidores con un emotivo video en el que no solo presumió su avanzada pancita de embarazo, sino que también reveló detalles sobre su primera ecografía y la que sería la primera muda de su bebé.

¿Cómo luce la pancita de embarazo de Sara Corrales?

Sara Corrales y Damián Pasquini anunciaron que serían padres por primera vez después de contar que habían decidido congelar óvulos para el futuro. Sin embargo, la llegada inesperada de este bebé cambió por completo sus planes.

Sara Corrales emociona a fans con tierno anuncio de su embarazo. (Foto AFP: Gabe Ginsberg).

Desde que confirmaron el embarazo, la pareja que selló su amor en el altar hace pocos meses en una boda celebrada en Colombia no ha dejado de compartir detalles de esta nueva etapa. Ante los constantes comentarios sobre por qué a Sara no se le notaba la pancita, la actriz decidió mostrar que, en realidad, ya está bastante pronunciada.

Con un formato inspirado en el cine, Sara y Damián presumieron el crecimiento del bebé que esperan con ilusión. Entre tomas delicadas, la actriz mostró su avanzado embarazo junto a su esposo y luego compartió una ecografía, además de la que sería la primera muda del pequeño: un enterizo completamente blanco.

¿Cuál fue el mensaje con el que Sara Uribe y Damián Pasquini presumieron su embarazo?

Junto al audiovisual que ya acumula una gran cantidad de seguidores, Sara Uribe y Damián Pasquini escribieron un emotivo mensaje con el que expresaron el gran cambio que tuvieron en su vida tras la llegada de su primer hijo.

Sara Corrales comparte la tierna ecografía de su bebé y derrite corazones. (Foto: AFP)

“Un alma nos eligió. Y desde que llegó, todo cambió: la forma en que nos miramos, la calma que sentimos al abrazarnos, la certeza de que el amor también se vuelve hogar. Hoy no somos solo Sara y Damián. Hoy somos complicidad… y una pancita que guarda el milagro más grande: el fruto de nuestro amor”

Con esto, la actriz dejó claro que vive uno de los momentos más especiales de su vida, y que la espera de su bebé avanza llena de emoción y ternura.