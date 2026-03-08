Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así luce Sara Corrales tras varios meses de embarazo: estas fotos publicó en sus redes

Internautas dividen opiniones en redes al ver cómo luce Sara Corrales tras varios meses de embarazo.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Cómo luce en la actualidad Sara Corrales estando embarazada? | AFP: Gustavo Caballero

En las últimas semanas, el nombre de Sara Corrales, quien se ha posicionado como una de las actrices más destacadas del país, ha generado una gran variedad de opiniones mediante las distintas plataformas digitales tras confirmar que está embarazada.

Sin duda, la actriz se ha convertido en centro de atención mediática en las distintas plataformas digitales tras compartir recientemente en sus redes sociales, un emotivo mensaje por conmemorarse el Día Internacional de la mujer este 8 de marzo en Colombia.

¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Sara Corrales en sus redes sociales?

Cabe destacar que Sara Corrales se ha destacado no solo por ser una reconocida actriz quien cuenta con una gran habilidad en el campo artístico al participar en importantes producciones, sino que también, por mantener informados a sus seguidores acerca de lo que hace en su vida cotidiana.

¿Cómo luce Sara Corrales tras varios meses de embarazo? | AFP: Gustavo Caballero

Por esta razón, Sara compartió en horas de la mañana de este 8 de marzo, mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores, una ráfaga de fotografías en la que se une a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, expresando las siguientes palabras:

“Hoy quiero decirte algo, mujer. Eres más fuerte de lo que a veces crees. Más valiente de lo que te reconoces. Y mucho más capaz de lo que el mundo muchas veces te ha hecho sentir. Ser mujer es transformarse mil veces y seguir floreciendo. Es sostener, amar, crear, levantarse… y volver a empezar cuando hace falta. Hoy te abrazo a la distancia y celebro contigo la maravilla de ser mujer. Feliz Día de la Mujer”, agregó Sara Corrales.

¿Quién es el actual esposo de Sara Corrales con quien espera a su primogénita?

Es clave mencionar que el embarazo de Sara Corrales ha mantenido a sus seguidores bajo la expectativa. Así también, al revelar varios detalles acerca de su actual matrimonio con el empresario argentino, Damián Pasquini.

¿Quién es el esposo de Sara Corrales? | AFP: Gustavo Caballero

Recordemos que hace un periodo de tiempo, la intérprete dividió opiniones al tener uno de los matrimonios más influyentes en el entretenimiento colombiano tras su especial relación con Damián.

Así también, Sara ha mantenido informados a sus seguidores acerca de dónde nacerá su bebé Mila, pues, recientemente, anunció que su pequeña nacerá en México.

