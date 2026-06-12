Sara Corrales conmovió con un mensaje dedicado a su hija; así luce Mila a casi un mes de nacida

Sara Corrales sorprendió al compartir una serie de imágenes que enternecieron a sus millones de seguidores en redes sociales.

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¿Cuáles fueron las tiernas imágenes que compartió Sara Corrales junto a su bebé?

La reconocida actriz quien ha estado compartiendo algunos detalles de la nueva etapa que vive junto a su esposo tras la llegada de Mila sorprendió al compartir unas imágenes que llamaron la atención de muchos.

La bebé quien está próxima a cumplir un mes de nacida el próximo 17 de junio ha sido tema de conversación, pues en varias oportunidades, Sara ha publicado imágenes de Mila sin mostrar completamente su rostro, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

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Como otros famosos, la actriz ha optado por mantener en reserva la identidad de su hija por motivos de seguridad.

Sara Corrales enterneció las redes con mensaje para su hija; así luce Mila. (Foto: AFP)

Sin embargo, sí ha dejado ver algunos detalles de la pequeña. En esta ocasión compartió una serie de fotografías en las que aparece junto a su esposo y Mila.

En una de las imágenes se observa a la pareja dándole un tierno beso en la cabeza a la bebé. En otra, ambos sostienen con sus manos los pequeños pies de la niña.

También compartió una fotografía en la que Sara aparece mientras los pies tocan su rostro. Asimismo, publicó una imagen de su esposo, Damián Pasquini, sosteniendo a Mila en sus brazos y dándole un beso en la cabeza.

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Otra de las fotografías que llamó la atención fue una en la que aparece la mano de Damián, luego la de Sara y, encima de ambas, la mano de la pequeña Mila, que enterneció a sus seguidores.

¿Cuál fue el tierno mensaje de Sara Corrales para su bebé?

Junto a las fotografías, Sara Corrales compartió un emotivo mensaje dedicado a su hija, en el que habló sobre lo que ha significado su llegada a sus vidas.

Sara Corrales enterneció las redes con mensaje para su hija; así luce Mila. (Foto: AFP)

“Te soñamos antes de conocerte, pero nada nos preparó para un amor tan inmenso. Mila, llegaste a llenar nuestra vida de luz, de ternura y de un propósito aún más grande. Hoy entendemos que los milagros sí existen, porque podemos sostenerte entre nuestros brazos”.

Como era de esperarse los comentarios empezaron a surgir elogiando a la pareja y a su pequeña bebé.