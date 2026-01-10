Salomón Bustamante fue captado junto a otra mujer, ¿cómo reaccionó?

El reconocido presentador, Salomón Bustamante reaccionó al ser captado en video con otra mujer, pues en los últimos meses del 2025 estuvo en medio de varios rumores por su supuesta ruptura con Laura de León.

Los supuestos sobre el fin de su matrimonio con la actriz surgieron debido a que él acepto en un comentario que sí se había separado, pero nunca lo confirmó oficialmente, lo mismo Laursa, quien se refería al tema indirectamente.

¿Salomón Bustamante y Laura de León desmintieron su supuesto divorcio?

El presentador sorprendió cuando le contestó a una seguidora en un comentario que sí estaba separado, desde entonces, las teorías de que Salomón y Laura habían terminado tomaron mucha más fuerza, ya que llevaban mucho tiempo sin dejarse ver juntos.

Por más que les preguntaban a los dos si esta noticia era cierta, ninguno respondió y evadían el tema con sarcasmo; de hecho, para el concierto de Shakira en Bogotá, los dos fueron, pero por separado y esto avivó los rumores.

Salomón Bustamante causa polémica al ser visto con otra mujer en público. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, el 7 de diciembre, día de las velitas en Colombia, el presentador sorprendió a todos sus seguidores al compartir fotos con la actriz.

Aunque no se supo qué pasó entre ellos durante meses en los que no se dejaron ver juntos y que, además, evadían hablar de su matrimonio, ambos les pusieron fin a las especulaciones al compartir momentos de su navidad en sus redes sociales.

¿Cuál es el video de Salomón Bustamante junto a otra mujer?

En redes sociales circula un video de Salomón Bustamante siendo muy amoroso con una mujer en un centro comercial y cuando él se da cuenta que está siendo grabado, reacciona de una forma inesperada.

Pues apenas se percata de la cámara, el presentador levanta un papel que tiene sobre su mesa con un letrero que dice: “es mi mamá”.

Salomón Bustamante sorprende al aparecer junto a otra mujer. (Foto: Canal RCN)

Precisamente, el clip lo compartió él mismo a través de su cuenta oficial de Instagram y escribió en la descripción del video: “dejen el chisme”.

Al tratarse de una broma, el presentador generó reacciones en redes sociales, en donde sus seguidores comentaron con gracia y diversión su publicación.

En este sentido, Salomón sigue dando de qué hablar en redes, puesto que su contenido siempre gira en torno a momentos sarcásticos.