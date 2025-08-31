Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Salomón Bustamante aumenta rumores de separación con Laura de León por curiosa publicación

“Te ves mejor soltero” le comentó a Salomón uno de sus seguidores en la publicación que aumentó los rumores de un posible divorcio.

María Alejandra Soto
Salomón Bustamante aumenta rumores de separación con Laura de León por curiosa publicación en la que le dicen que se ve mejor soltero.
Salomón Bustamante aumenta rumores de separación con Laura de León por curiosa publicación.

Aumentan los rumores de separación entre el presentador cartagenero Salomón Bustamante y la actriz, nacida en la misma ciudad, Laura de León. Y es el turno del hombre de dar de qué hablar al respecto con una publicación en la que compartió varias instantáneas de sus actividades en los últimos días, pero completamente solo, sin rastro de Laura.

¿Por qué los seguidores de Salomón Bustamante le hablan de soltería en su publicación?

En el post, podemos ver que Salomón quiso tener un pequeño viaje a Paipa, Boyacá y, allí, se mostró tomando una taza de café. Ya en otros lugares, reveló fotos de sus entrenamientos en el gimnasio, caminando por algunas calles y hasta tomando el sol en la playa. No obstante, lo que más llama la atención además de su atractivo físico es la ausencia de su esposa.

La publicación, Salomón la hizo especialmente para “callar” a un internauta que lo llamó “viejo” y él decidió explicar que tiene más de 44 años y demostrar que se ve muy bien con esa edad, dato que es confirmado por sus fans, quienes solo le comentan lo bien que se ve.

No obstante, el posible divorcio sigue siendo relevante en los comentarios, pues algunos mencionan que se ve muy bien soltero y hasta más guapo. No obstante, otros seguidores le preguntan por Laura y mencionan que les hace falta verlos juntos.

Laura de León durante Rojo Carmesí
Rumores aseguran que Laura de León y Salomón Bustamante se habrían separado. Foto | Canal RCN.

¿Cómo empezaron los rumores de separación entre Salomón Bustamante y Laura de León?

Algunas cuentas de chismes empezaron a especular sobre el posible divorcio entre Salomón y Laura cuando notaron que llevaban más de dos meses sin publicar nada juntos y, al investigar, darse cuenta de que el presentador ya no sigue en Instagram a su esposa.

Además, los dos están radicados en distintas ciudades y no han mostrado en sus redes algún reencuentro, algo que sería lógico si siguieran juntos, ya que era un tipo de contenido que les encantaba hacer a los dos en sus respectivas redes sociales.

Recordemos que este matrimonio se dio en el 2021 en la catedral de Cartagena con una ceremonia bastante linda y ostentosa. Además, habían celebrado una boda civil un año antes. Que su unión haya sido tan pública hace que todos se pregunten por qué no se han vuelto a mostrar juntos.

Laura de León y Salomón Bustamante.
Crecen los rumores sobre la posible ruptura de Laura de León y Salomón Bustamante. Foto | Canal RCN.
