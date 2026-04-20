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Salen a la luz fotos de la boda de Daniela Ospina y James Rodríguez: así lucían en 2010

En redes se viralizaron fotos inéditas del matrimonio de Daniela Ospina y James Rodríguez en 2010, ¿irreconocibles?

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
James Rodríguez y Daniela Ospina se casaron en 2010
James Rodríguez y Daniela Ospina sostuvieron un matrimonio por más de siete años. (AFP: Pierre-Philippe Marcou)

Tras confirmarse la boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel el más reciente fin de semana, en redes salieron a la luz unas fotos del matrimonio de la modelo con James Rodríguez en 2010.

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¿Cómo fue la historia de amor entre Daniela Ospina y James Rodríguez?

El matrimonio entre Daniela Ospina y James Rodríguez fue, durante varios años, uno de los más seguidos por en el mundo del entretenimiento en Colombia.

Su historia estuvo marcada tanto por el crecimiento profesional del futbolista en Europa como por los retos personales que enfrentaron como pareja viviendo en diferentes países del mundo.

La relación comenzó a consolidarse en 2010, cuando ambos decidieron dar un paso importante y casarse siendo apenas unos adolescentes, Daniela tenía 18 años y James 19 años.

En 2013, nació su hija Salomé Rodríguez Ospina, la primera y única hija en la relación de ambos, quien se convirtió en el motor y centro de ambos.

Precisamente, un año después la pareja y su hija se fueron a vivir a España cuando James fichó por el Real Madrid en 2014, uno de los hitos más importantes de su trayectoria.

Un país en el que vivieron sus últimos años como pareja, ya que, tras casi siete años de matrimonio, la pareja anunció su separación en julio de 2017.

Salomé, hija de James y Daniela Ospina lanza libro
La historia de amor entre James Rodríguez y Daniela Ospina. (Fotos: AFP)

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¿Cómo lucía Daniela Ospina cuando se casó con James Rodríguez?

Según han revelado el divorcio se dio en términos cordiales y de mutuo acuerdo, algo que ambos destacaron públicamente en su momento.

Con el paso de los años, Daniela ha explicado que la ruptura fue el resultado de una suma de factores, entre ellos “malas decisiones” y las dificultades de estar expuestos mediáticamente en un país donde la prensa y los paparazzis no dan descanso.

Pese a la separación, la relación entre ambos se ha mantenido en buenos términos, priorizando siempre el bienestar de su hija. De hecho, han demostrado tener una dinámica cercana y respetuosa en su rol como padres.

Precisamente, tras la reciente boda de la modelo antioqueña con el actor venezolano Gabriel Coronel en redes salieron a la luz unas inéditas fotos de la boda de la paisa con James Rodríguez.

En las imágenes se observan a Daniela y James posando de manera romántica con sus respectivos trajes de novios, por su lado, James lleva un traje azul oscuro de rayas y Daniela un sencillo traje blanco y un ramo de flores.

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