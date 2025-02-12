Sale a la luz fotografía compartida por la hermana del mánager de Miguel Ayala: así luce

En horas de la mañana de este martes 2 de diciembre, varios internautas han generado una ola de comentarios positivos tras confirmarse la liberación del hijo de Giovanny Ayala y su mánager Nicolás Pantoja.

Además, la noticia fue confirmada por parte del Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien le confirmó a La FM que ambos jóvenes fueron hallados con vida en las últimas horas.

Así también, varios internautas generaron diversos comentarios mediante las plataformas digitales acerca de cómo luce el mánager de Miguel tras fotografías que compartió su hermana.

¿Qué fotografías salieron a la luz del mánager de Miguel Ayala?

Es clave mencionar que la aparición de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala y de su mánager, Nicolás Pantoja, ha generado una ola de comentarios positivos por su hallazgo.

¿Qué fotos salieron a la luz del mánager de Miguel Ayala?

Por su parte, Alejandra Esguerra, hermana de Nicolás, compartió su reacción tras enterarse que ambos jóvenes fueron liberados por parte del Gaula.

Así que Alejandra compartió, a través de sus historias en su cuenta oficia de Instagram, en la que cuenta con más de seis mil seguidores, varias fotografías que salieron a la luz acerca de cómo luce su hermano tras ser liberado, luego de varios días de gran preocupación.

En cada una de las fotografías se refleja que Nicolás está atravesando por un importante momento a nivel personal tras ser liberado junto a Miguel.

¿Cómo fueron liberados Miguel Ayala y Nicolás Pantoja?

En las últimas horas, varios internautas generaron una ola de comentarios tras varias semanas de preocupación por la sospechosa desaparición de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja.

¿Cómo fueron encontrados Miguel Ayala y Nicolás Pantoja?

Según varios reportes compartidos, las autoridades se encontraron bajo la respectiva investigación para hallar a Miguel y a Nicolás, de quienes no se tenía rastro alguno.

Sin embargo, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, más conocido como Gaula, encontraron a ambos jóvenes en buen estado.

De igual modo, el cantante Giovanny Ayala compartió su postura tras la liberación de su hijo y de su mánager, quienes por el momento están en buenas condiciones. Así también, familiares y allegados de ambas celebridades, han compartido su emotiva postura al estar sanos y salvos.