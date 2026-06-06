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Richard Ríos protagonista un nuevo escándalo por supuestas infidelidades

En redes han salido algunos internautas a revelar supuestas infidelidades de Richard Ríos y comportamientos cuestionables en Brasil.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Richard Ríos vuelve a estar en el ojo del huracán por rumores de infidelidad
Richard Ríos enfrenta una ola de comentarios tras delicadas acusaciones. (AFP/ Julio Aguilar)

En los últimos días, algunos de los jugadores de La Selección Colombia han sido tendencia en las redes sociales e internautas han aprovechado el escándalo para exponer detalles de la personalidad de algunos futbolistas.

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Este es el caso de Richard Ríos, a quienes están criticando en ‘X’ por su supuesta forma de ser en Brasil, cuando jugó para Palmeiras, antes de ser centrocampista en SL Benfica de la primera división en Portugal.

Precisamente, las criticas surgieron por la actitud de él antes de viajar para la Copa mundial 2026 y esto generó que, quienes presuntamente saben cosas de él, revelaran detalles a través de las plataformas digitales.

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Por eso, un usuario de la red mencionada anteriormente, explicó por qué en Brasil supuestamente no querían al colombiano y comentarios así, se han leído en otras cuentas sociales. Por ahora, todo son especulaciones, pero muchas coinciden con versiones diferentes de varias personas.

¿Qué expusieron de la vida privada de Richard Ríos?

Lo que se ha dicho del jugador colombiano, Richard Ríos, son especulaciones, sin embargo, ha llamado bastante la atención, ya que hay muchas versiones parecidas de que a él no lo querían en Brasil, por su presunta forma de ser.

Richard Ríos enfrenta una ola de comentarios tras delicadas acusaciones
Richard Ríos en el centro de la polémica por supuestas infidelidades. (AFP/ Aric Becker)

En el caso de una usuaria de X, la mujer expuso que el futbolista supuestamente engañaba a sus novias con otras mujeres que se dedican a venderse, y que aparentemente, no trataba bien a los fans de Palmeiras.

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Así mismo, reveló que presuntamente había armado una pelea con un compañero de equipo y que, hasta le pagaba a supuestos tiktokers para que hablaran bien de él. Claramente, se reitera que todo esto es presunto y fue expuesto por alguien más.

¿Por qué se expuso estas supuestas versiones de Richard Ríos?

El futbolista Richard Ríos se ha robado toda la atención del público femenino en el país, pero sus actitudes recientes han sido rechazadas e incluso por su fanaticada y al hablar del tema en redes, los ciudadanos de Brasil decidieron contar lo que presuntamente sabían de él.

Richard Ríos en el centro de la polémica por supuestas infidelidades
Richard Ríos vuelve a estar en el ojo del huracán por rumores de infidelidad. (AFP/ Raul ARBOLEDA)

Pues personas de ese país dicen que para ellos no es nuevo conocer esas actitudes del colombiano, porque según su versión, así se comportaba allá.

}Por eso, han dejado claro que no lo quieren y se suman a la ola de críticas para que los colombianos sepan que al parecer, en Brasil no lo quieren.

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