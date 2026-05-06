Ricardo Arjona anunció su regreso a Medellín, aquí todos los detalles

Ricardo Arjona es uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial con una trayectoria de 40 año en la música. El cantautor guatemalteco ha sido reconocido por muchos como uno de los más influyentes de la época, ya que ha logrado dividir las opiniones de las personas: muchos lo aman, pero también muchos otros cuestionan su música y su vida personal.

Ricardo Arjona es un cantante reconocido en todo el mundo (AFP/JOHAN ORDONEZ)

Antes de ser famosos en la música, Ricardo fue profesor y profesional en básquetbol, lo cual demuestra lo versátil que puede llegar a ser con su vida y sus proyectos. Su carrera musical comenzó aproximadamente en 1985 con el lanzamiento de su primer disco “Déjame Decir Que Te Amo”; sin embargo, no obtuvo los resultados que esperaba y decidió volver a la pedagogía.

A pesar de las adversidades, Ricardo le volvió a apostar por la música, a la cual se dedica hasta el momento. Su reconocimiento internacional llegó en 1994 con su álbum “Historias”

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¿Cuándo será el concierto de Ricardo Arjona en Medellín?

Ricardo Arjona tiene muchos seguidores de su música alrededor del mundo y, por supuesto, Colombia no es la excepción. Luego de agotar 6 Movistar Arena en Bogotá, el artista anunció su concierto en la capital antioqueña. El show se llevará a cabo el 24 de Julio en el Estadio Envigado, donde hay un aforo de aproximadamente 9.500 personas.

Se espera que en esa gran noche de baladas, pop latino y rock, Ricardo Arjona interprete sus más grandes éxitos, entre los que se encuentran: “Mujeres”, “Historia de Taxi”, “Señora de las Cuatro Décadas”, “Te Conozco”, “El Problema”, “Minutos”, “Fuiste Tú”, “Dime Que No” y “Acompáñame a Estar Solo”.

La boletería oficial del concierto fue por etapas. La primera fue exclusiva para los fanáticos y clientes aliados (el 25 de mayo), y la segunda fue la etapa de público general, que aún se encuentra disponible.

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¿Hace cuánto Ricardo Arjona no hacía un concierto en Medelín?

Ricardo Arjona no llevaba mucho tiempo sin presentarse en Medellín. De hecho, la última vez que estuvo en ‘La Ciudad de la Eterna Primavera’ fue en el 2023, por lo que, cuando vuelva en julio de 2026, habrán pasado aproximadamente tres años desde su última presentación