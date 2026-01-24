Revelan video de Yeison Jiménez que muchos interpretan como una premonición: “No me quiero morir”

A dos semanas de la muerte de Yeison Jiménez, un video del cantante volvió a viralizarse en redes sociales. En él, el artista interpreta una canción con una frase que hoy estremece a sus seguidores.

¿Cuál fue el estremecedor video de Yeison Jiménez que salió a la luz?

La muerte de Yeison Jiménez continúa generando conmoción entre sus seguidores, y en las últimas horas un video del artista ha cobrado especial relevancia en redes sociales.

Se trata de un fragmento en el que el cantante de música popular aparece interpretando una canción cuya letra hoy impacta profundamente, especialmente por una frase que no ha pasado desapercibida.

En el video el cantante oriundo de Manzanares se mostró cantando la canción de vallenato "Condor herido" del fallecido cantante Diomedes Díaz.

En el audiovisual se observa al artista cantando de manera emotiva esta canción de vallenato, colocándole gran sentimiento a la parte del coro.

No me quiero morir porque me duelen mis hijos.

¿Qué reacciones ha dejado el video Yeison Jiménez cantando esta emotiva canción?

El clip ha provocado una ola de reacciones entre sus fanáticos que aseguran que el mensaje adquiere un significado distinto ahora tras su partida y hasta se habla de una posible premonición del artista caldense.

No obstante, para otros es simplemente una muestra del amor que tenía Yeison por la música vallenata, ya que en varios de sus conciertos y en sus momentos en privado le gustaba cantar este tipo de música.

Sin duda alguna, la muerte de Yeison Jiménez sigue generando gran impacto entre sus fanáticos y con el pasar de los días salen a la luz nuevos videos, fotos y mensajes que el artista de música popular dejó antes de su inesperado fallecimiento.

Yeison Jiménez cantando canción de Diomedes Díaz. (Fotos: Canal AFP)

¿La esposa de Yeison Jiménez ya se pronunció tras su muerte?

Tras la muerte de Yeison Jiménez muchos de sus seguidores se han mostrado bastante preocupados por la esposa del artista Sonia Restrepo y sus tres hijos.

Justamente, la hija menor del artista, Thaliana Jiménez, rompió el silencio en el homenaje del artista en el Movistar Arena e hizo llorar a todos con sus palabras.

Sin embargo, hasta el momento la esposa del artista no se ha pronunciado de manera oficial, lo que se conoce hasta el momento fueron las palabras que les dio a algunos de los colegas de Yeison a quienes les aseguró que el artista en el cielo estará feliz de tanto cariño de sus fanáticos.