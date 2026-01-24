Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La IA sorprende al revelar quién sería el segundo eliminado de La casa de los famosos Colombia 3

La inteligencia artificial dio su pronóstico de quién podría salir de La casa de los famosos Colombia este 25 de enero.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Segundo eliminado de La casa de los famosos Colombia
La IA predijo quién saldría de La casa de los famosos Colombia. (Fotos Canal RCN)

El próximo 25 de enero se llevará a cabo la segunda gala de eliminación de La casa de los famosos Colombia 3 en donde ocho participantes están en riesgo.

¿Quién sería el eliminado de La casa de los famosos Colombia 3 según la IA?

La segunda semana de La casa de los famosos Colombia estuvo cargada de sorpresas, movimientos inesperados y también por una placa bastante cargada.

Lo nunca visto antes, la placa de nominados quedó con ocho participantes: Juanse Laverde, Sara Uribe, Mariana Zapata, Juan Palau, Renzo Meneses, Alexa Torrex, Tebi Bernal y Marylin Patiño.

Desde de SuperLike le preguntamos a la inteligencia artificial de Chat GPT que hiciera un análisis con base en lo que ha pasado hasta el momento en el reality, sus trayectorias y comentarios del público.

Cambios en La casa de los famosos Colombia 2026
¿Quién será el segundo eliminado de La casa de los famosos Colombia 2026? (Foto: Canal RCN)

La predicción de la IA sobre el eliminado de La casa de los famosos Colombia 3

La IA analizó todos estos factores y dio una predicción de los participantes que tendrían mayor posibilidad de quedar fuera de la competencia.

Esta herramienta arrojó tres nombres: Juanse Laverde, Tebi Bernal y Marylin Patiño, quienes según la Inteligencia Artificial por varios factores.

Juanse Laverde por la combinación de conflictos dentro de la casa y falta de evidencia de un apoyo masivo y consistente en redes sociales, lo que históricamente pesa bastante al momento de las votaciones del público.

Tebi Bernal o Marylin Patiño ambos han sido parte de tensiones internas y no han mostrado una narrativa clara que movilice votaciones masivas de apoyo.

Tebi Bernal posando a la cámara.
Ia predice quién podría salir de La casa de los famosos Colombia 2026. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, cabe resaltar que esta predicción de la IA no tiene nada que ver con la realidad, ya que los únicos que deciden quiénes salen de La casa de los famosos Colombia son los televidentes con sus votos.

Recuerda que, las votaciones continúan abiertas, las cuales son en positivo, es decir que debes votar por el participante que quieres que continúe en la competencia.

