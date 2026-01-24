Johanna Fadul usó su poder y salvó a Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia 2026

El pasado lunes 12 de enero, inició La casa de los famosos Colombia 2026 y desde entonces, el programa ha generado bastantes comentarios en redes sociales debido a las polémicas personalidades que hay en esta tercera temporada.

Hasta el momento, en solo dos semanas de emisión en vivo 24/7, los famosos han protagonizado momentos incómodos, discusiones, coqueteos, pullas, señalamientos y críticas, lo que ha tornado el ambiente un poco hostil dentro de la convivencia.

De hecho, las decisiones que han tomado algunos participantes en cuanto a sus poderes, han hecho que nazcan rivalidades en tan poco tiempo.

¿Quién contestó el teléfono en la tarde este sábado 24 de enero?

El jefe anunció que el teléfono sonaría a las 5:55 p.m. y por eso, los televidentes y seguidores de La casa de los famosos Colombia 2026 estuvieron muy pendientes de cuál sería su mensaje para quien lo contestara.

Sonó el teléfono y contestó Johanna Fadul. (Foto: Canal RCN)

Apenas sonó el teléfono, varios habitantes estuvieron cerca de él, pero esta vez lo contestó Johanna Fadul, dejando aburridos a varios de sus compañeros, pues muchos estuvieron a nada de ganarse el poder.

¿Cuál fue el poder que se ganó Johanna Fadul al contestar al teléfono?

Johanna Fadul contestó el teléfono y ganó el poder de salvar a uno de sus compañeros que estuviera en la placa de nominación, pues mañana, domingo 25 de enero, Colombia será testigo de la segunda eliminación de la tercera temporada de La casa de los famosos.

Luego de saber que tenía este poder en sus manos, Johanna Fadul recibió el consejo de Nicolás Arrieta de salvar a quien ella mejor considerara, pues quiso hacer una broma y hacer entender que él estaba diciéndole a quine salvar, pero él lo dejó a su consideración.

Johanna Fadul usó su poder de Salvación en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

¿A quién salvó Johanna Fadul y cómo queda la placa de nominados?

Johanna Fadul salvó a Marilyn Patiño y en la placa de nominados, quienes están en riesgo de eliminación este domingo están: Mariana Zapata, Renzo Meneses, Sara Uribe, Juanse Laverde, Alexa Torres, Juan Palau y Tebi Bernal. Johanna Fadul usó su poder y salvó a Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia 2026

Por decisión del público, uno de estos participantes se convertirá en el segundo eliminado de La casa de los famosos Colombia 2026.