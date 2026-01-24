Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alan Ramírez se comunicó con Yeison Jiménez a través de sus sueños

El cantante y amigo de Yeison Jiménez, Alan Ramírez, se comunicó con él en un sueño y su mensaje lo hizo sentir tranquilo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Alan Ramírez afirma que Yeison Jiménez le envió un mensaje después de morir
Alan Ramírez contó cómo Yeison Jiménez se le manifestó en un sueño. (Foto: Canal RCN- Freepik)

Colombia lleva llorando la muerte de Yeison Jiménez desde el pasado sábado 10 de enero, fecha en la que el artista partió de este mundo junto a cinco integrantes más de su equipo de trabajo, quienes además eran sus amigos y uno de ellos, era su primo.

El artista viajaría desde Paipa (Boyacá), hasta Medellín (Antioquia), debido a que debía estar en la noche de ese día en Marinilla, municipio en donde sus músicos ya estaban listos, esperando al cantante.

¿Cómo fue la despedida de Yeison Jiménez tras su muerte?

La familia de Yeison Jiménez tuvo que esperar tres días a que Medicina Legal le hiciera la entrega del cuerpo del cantante y esa fue la demora para realizar las despedidas.

Por esto, el miércoles 14 de enero, los fanáticos y amigos despidieron al interprete de música popular en el Movistar Arena, allí, cantaron Pipe Bueno, Pasabordo, Paola Jara, Jessi Uribe, Jhonny Rivera y otros, acompañados de los músicos de Yeison.

Así mismo, se hizo el respectivo velorio privado donde solo estaban sus amigos más cercanos y su familia, adicionalmente, tras ser cremado, Jiménez fue despedido en Manzanares, Caldas, su pueblo natal.

Alan Ramírez revela comunicación espiritual con Yeison Jiménez
Alan Ramírez aseguró haberse comunicado con Yeison Jiménez a través de un sueño. (Foto: Freepik)

¿Por qué la muerte de Yeison Jiménez conmovió tanto al país?

La muerte de Yeison Jiménez conmovió e incluso a quienes no escuchaban su música, pues el artista era conocido por ser uno figura que trabajó desde muy niño para poder lograr sus sueños y por eso mismo, él reveló que quería descansar por un tiempo.

Además, solo tenía 34 años, un adulto joven que, todavía tenía muchas metas por alcanzar y precisamente, era cuidar de sus hijas, compartir más tiempo con su familia y disfrutar de lo mismo que él había construido con tanto esfuerzo.

¿Qué reveló Alan Ramírez sobre su comunicación con Yeison Jiménez tras su muerte?

El cantante, Alan Ramírez, es uno de los artistas destacados del género popular, quien además era un amigo muy cercano a Yeison Jiménez, por eso, fue una de las personas que más se dejó ver conmovido por la muerte de su colega.

Alan Ramírez contó cómo Yeison Jiménez se le manifestó en un sueño.
Alan Ramírez afirma que Yeison Jiménez le envió un mensaje después de morir. (Foto/ Canal RCN)

Es por eso que, fue entrevistado por otro medio, en donde confesó una soñó con Yeison Jiménez, revelando que a través de sus oraciones dijo: “Yeison, háblame, por favor”.

De acuerdo con Ramírez, en su sueño estaba junto a su colega en un carro y él le dice que “trabajara fuerte y que quería descansar, lo que decía en sus redes”, por eso mismo, Alan expresó que se sintió tranquilo porque su amigo estaba descansando.

