Kris R y Karina García fueron captados en concierto de Bad Bunny, ¿se confirma su relación?

Karina García y el cantante Kris R vienen siendo asociados sentimentalmente en las últimas semanas tras empezar a ser captados juntos.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Jenny López reveló cuál fue la desgarradora petición que le hizo la esposa de Yeison Jiménez en su velorio

¿Karina García y Kris R son pareja?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia y el cantante de trap empezaron a mostrarse juntos de un tiempo para acá en sus redes sociales, algo que empezó a encender las alarmas de sus seguidores.

Como era de esperarse sus seguidores empezaron a indagarles en sus redes sociales sobre si tenían alguna relación amorosa, pero ambos evadían las preguntas y desviaban la atención.

Sin embargo, los rumores parecían haber llegado a su final cuando se reveló que Karina García había sido la modelo de la última canción del artista.

La canción que protagonizó la modelo antioqueña es "Ganas", en donde Karina y Kris R dejaron ver su química en el video oficial.

Kris R. y Karina García juntos en las últimas semanas. (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue el video en el que captaron a Karina García y Kris R?

Tras este video muchos creían que la supuesta relación de Karina García y Kris R había sido un tema netamente comercial por el video musical del cantante.

Sin embargo, en las últimas horas salió un video a la luz en el que captaron a ambos en el concierto de Bad Bunny en Medellín.

En el audiovisual se ve cuando ambos llegan cogidos de la mano al estadio Atanasio Girardot y el cantante se deja ver bastante atento y preocupado por ella.

Este video ha avivado los rumores de una posible relación amorosa entre ambos y más por su cercanía en este video.



Sin embargo, hasta el momento ni la modelo ni el cantante se han pronunciado de nuevo para confirmar o desmentir si están en una relación amorosa.