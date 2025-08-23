Revelan cómo luciría Karol G con cabello corto y la comparan con Yailin la más viral

Antes de empezar su admirada relación con el cantante paisa de música urbana conocido como Feid, Karol G tuvo una polémica historia con el puertorriqueño Anuel AA, quien, tras terminar con la cantante colombiana, empezó una relación con la dominicana conocida como Yailin la más viral.

Desde entonces, han sido muchas las comparaciones que han hecho de las dos y solo se acabaron cuando también se terminó la relación de Yailin con Anuel, por lo que ahora esas dinámicas son con un poco más de jocosidad y curiosidad que de competencia por parte de los fandoms.

Ahora bien, aparte de sus relaciones con Anuel, hay otro aspecto que tienen en común Karol y Yailin y son sus cambios de look y gusto por verse con su cabello de diferentes colores. Actualmente, Carolina, nombre de pila de Karol G, tiene su cabello de un castaño claro muy natural, pero se debe decir que incluso lo ha tenido de colores fantasía como azul y rosado.

Yailin La Más Viral sorprendió en un live con una frase que dividió opiniones. Foto AFP/Dimitrios Kambouris

¿Cómo se vería Karol G con el cabello corto?

Así pues, parece que los internautas quisieron probar cómo se le vería a la antioqueña el cabello completamente corto y rubio, un corte muy polémico para una mujer, para compararla con unas imágenes de la dominicana con el mismo look.

La página de Instagram que hizo la comparación les preguntó a sus seguidores a quién le queda mejor ese tipo de corte y las respuestas no se dieron a esperar. Algunos consideran que se ve más linda Karol, mientras que otros optan por Yailin e incluso hubo unos más críticos que mencionaron que ninguna de las dos se ve bien.

¿Por qué el look corto suele ser controversial en las mujeres?

Hay muchas personas que aún consideran que las mujeres lucen mejor de cabello largo y que les da un poco más de feminidad. Además, algunos expertos en imagen consideran que es un corte arriesgado que no siempre queda bien con algunas facciones del rostro por lo que se debería tener en cuenta muchos factores antes de tomar la decisión de llevar el cabello así.

No obstante, sabemos que Carolina es una mujer muy bella y con una gran personalidad que sabe lucir todo tipo de looks, pues así nos lo ha demostrado.