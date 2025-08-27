Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡René Higuita está de cumpleaños! Así le celebraron reconocidas celebridades de MasterChef

René Higuita celebró su cumpleaños rodeado de mensajes emotivos de sus compañeros de MasterChef Celebrity.

René Higuita
René Higuita se ha posicionado como uno de los arqueros colombianos más destacados del país tras su gran desempeño al debutar durante años en la Selección Colombia de fútbol. Además, adquirió un importante reconocimiento al ser parte de uno de los participantes de la actual temporada de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN.

Además, el exfutbolista ha sido tendencia este 27 de agosto al cumplir años y muchos de sus seguidores y reconocidas celebridades del mundo del entretenimiento han celebrado de manera emotiva esta fecha especial.

Estas celebridades han celebrado de manera especial el cumpleaños de René Higuita

Cabe destacar que esta no solo es una fecha especial para René Higuita, sino que también para varios de sus allegados, en especial, por varios de sus compañeros de la cocina de MasterChef Celebrity con quien construyó una especial amistad.

Tal como en el caso de Raúl Ocampo, quien compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 500 mil seguidores, reposteó en sus historias una emotiva publicación deseándole un especial cumpleaños al exfutbolista y expresó las siguientes palabras:

“Feliz cumpleaños René. Qué honor haber compartido contigo estos momentos. Te quiero y admiro mucho mi ídolo”, añadió Raúl Ocampo.

Por su parte, Valentina Taguado no desaprovechó la oportunidad para celebrarle el cumpleaños a René Higuita, pues es evidente que construyeron un especial lazo a lo largo de la permanencia del exfutbolista:

“Hoy está cumpleaños años lo más lindo que ha dado Medellín, René Higuita. Mi papá en otra vida. Tan admirable e increíble. Te amo, gracias por tanto”, detalló Valentina.

¿Cuál fue el error que cometió René Higuita en la cocina de MasterChef Celebrity?

Recordemos que en la actual temporada de la cocina de MasterChef Celebrity René no solo se destacó por ser un cocinero ejemplar, sino que también se ganó el cariño por parte de varios de sus compañeros.

De igual modo, es importante recordar que la razón por la que fue eliminado de la competencia se trató acerca de la falta de sal que tuvo en su platillo donde realizó un auténtico arroz con pollo. Además, varios de sus seguidores han recordado con orgullo su gran paso en la cocina.

