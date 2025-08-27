Julián Zuluaga de MasterChef mostró a su mascota que fue abandonada: esta es su historia

El pasado 26 de agosto, en el capítulo 57 de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN, el actor Julián Zuluaga se convirtió en el octavo participante en abandonar la cocina más famosa del país.

Además, el actor compartió varios detalles de su gran paso en la competencia y, también, acaparó la atención mediática al presentar oficialmente a su mascota, a quien conoció en la producción de ‘Darío Gómez’ y allí la rescató.

¿Quién es Simba? La adorable mascota que rescató Julián Zuluaga de MasterChef

Recientemente, Julián Zuluaga tuvo una entrevista en el programa de ‘Buen Día, Colombia’ donde habló acerca de su gran experiencia en el programa de MasterChef y presentó a su mascota llamada Simba.

Durante la entrevista, Julián conmovió a los presentadores y a todos sus seguidores al contar la inspiradora historia de su mascota a quien adoptó durante su grabación en el programa de ‘Darío Gómez’ y lo conoció en Honda, Tolima.

Esta es la adorable mascota que rescató Julián Zuluaga. | Foto: Canal RCN

En este lugar, Julián recordó que desde ese momento adoptó a Simba y revela que estaba en condición de calle y, desde el primer instante, tomó la decisión de adoptarlo para darle una buena calidad de vida.

Cabe destacar que el actor sorprendió a todos al demostrar que siente un amor especial por las mascotas, en especial, por rescatarlo al estar en medio de una grave condición donde tuvo la oportunidad de apoyarlo para que lo acompañe en su diario vivir.

Así reaccionó Claudia Bahamón a la eliminación de Julián Zuluaga

Es clave mencionar que la eliminación de Julián Zuluaga dejó un profundo vacío por parte de sus compañeros, quienes destacaron su gran desempeño en la cocina de MasterChef Celebrity. De igual modo, el jurado resaltó su gran desempeño y, también, la presentadora Claudia Bahamón, quien compartió las siguientes palabras en su cuenta oficial de Instagram:

“Amar con el alma. Amar profundamente. Mis palabras hacia ti nacieron del alma y te las diré las veces que sea necesario. Niño bonito. Te quiero con mi alma”, añadió Claudia Bahamón en la descripción de la publicación.

Desde luego, Julián Zuluaga dejó un importante legado en la cocina de MasterChef, donde no solo demostró su gran habilidad en la cocina, sino que también al compartir su polifacético talento, en especial su habilidad en el campo artístico.