La Toxi Costeña reveló los difíciles momentos que vivió con su madre en la adolescencia: “me echó”

La Toxi Costeña se ha posicionado en ser una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país al demostrar tener una carismática y arrolladora personalidad, la cual la dio a conocer en su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Además, el nombre de la influenciadora se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al confesar a través de una entrevista en un pódcast acerca de los difíciles momentos que atravesó en el pasado.

¿Cuáles fueron los difíciles momentos que atravesó La Toxi Costeña en el pasado?

Recientemente, La Toxi Costeña atravesó por un complicado momento en su pasado, tal como lo reveló mediante una entrevista en el pódcast digital llamado: ‘A pelo’ en la plataforma digital de YouTube, donde abrió su corazón frente a varias críticas que ha presentado.

Una de las palabras que más acaparó la atención durante la entrevista de La Toxi Costeña se trató acerca de los “señalamientos” que le han hecho algunas personas por su manera de ser, pues en algunas ocasiones la han tildado de “corroncha” y expresó las siguientes palabras:

“Si la mujer es bonita, la señal de una manera “incorrecta”. En algún tiempo, recibí críticas por parte de varios hombres acerca de mi manera de ser. Además, yo no pretendo encajar. Me fascina incomodar y llevarle la contraria a la gente y eso lo manifiesto a través de mis canciones”, reveló la creadora de contenido.

¿Por qué La Toxi Costeña no tenía una buena relación con su madre en el pasado?

Mediante la entrevista, la influenciadora recordó que hace varios años atravesó por uno de los momentos más difíciles de su vida, en especial con su madre cuando tomó la decisión de sacarla de su hogar. Entre lágrimas, expresó las siguientes palabras:

“Cuando mi abuela vivía, ella lo que hacía era protegerme. Además, mi madre tenía un rencor hacia mí que nunca entendí. También, recuerdo que cuando tenía 14 años, mi mamá tomó una bolsa negra donde puso todas mis pertenencias y me expulsó de la casa”, reveló La Toxi Costeña.

A raíz de esta situación, La Toxi Costeña estuvo durante un tiempo donde sus amigas. Sin embargo, tomó la decisión de tener un empleo y salir adelante donde trabajó durante un periodo de tiempo como empleada doméstica.

Sin duda, La Toxi Costeña se ha convertido en fuente de admiración para todos sus seguidores al demostrar las razones en las que salió adelante a pesar de los difíciles momentos que atravesó en el pasado con su familia.