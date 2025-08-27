Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
J Balvin hace historia: el reguetón conquista Vietnam por primera vez

J Balvin hizo vibrar a Vietnam en el festival 8Wonder y convirtió al reguetón en un fenómeno histórico en el sudeste asiático.

¿Qué detalle soñado le cumplió J Balvin a su hijo de 4 años en Tokyo?
El tierno sueño que J Balvin hizo realidad para su hijo en Japón. (Foto AFP: Arturo Holmes).

El reguetón sigue ampliando sus horizontes y derribando fronteras culturales, pues este 23 de agosto, J Balvin se convirtió en el primer artista del género en encabezar un concierto oficial en Vietnam, durante el festival 8Wonder: Moments of Wonder.

El evento no solo fue un espectáculo musical, también representó un momento simbólico, la llegada de un ritmo nacido en el Caribe y transformado en Colombia hasta un país que apenas comienza a conocer y disfrutar los sonidos urbanos.

¿Cómo fue la presentación de J Balvin en Vietnam?

El colombiano fue el plato fuerte de la noche con una presentación titulada The Future Wonder, acompañado de un despliegue escénico de primer nivel que incluyó luces, efectos visuales y coreografías que emocionaron al público vietnamita.

Junto a sus bailarines y con la participación del reconocido DJ Snake, Balvin interpretó algunos de sus mayores éxitos globales, que pusieron a bailar a los asistentes, muchos de ellos viviendo por primera vez una experiencia de reguetón en vivo.

J Balvin se convirtió en el primer artista de reguetón en presentarse oficialmente en Vietnam.
J Balvin hizo vibrar a Vietnam y abrió camino para la música latina en nuevos territorios. | Angela Weiss.

Para un público que no está familiarizado con el género, la actuación de Balvin fue un descubrimiento, su propuesta escénica y la energía de su música conectaron de inmediato con los espectadores, quienes respondieron con entusiasmo ante un estilo musical nuevo para su cultura.

¿Por qué este concierto de J Balvin fue un hito para la música latina?

El debut del reguetón en Vietnam simboliza la expansión de la música latina hacia territorios poco explorados, J Balvin, conocido por abrir puertas en mercados internacionales, reafirmó su papel como embajador cultural al llevar los ritmos urbanos a un país que se perfila como un escenario estratégico dentro del sudeste asiático.

Más allá del evento, la noche del 23 de agosto abre un camino para que otros artistas latinos puedan incluir a Vietnam en sus giras y posicionar al reguetón en espacios donde aún está en construcción.

¿Qué significa este logro de J Balvin para Colombia y el reguetón?

Cada presentación internacional de J Balvin se traduce en un reconocimiento para Colombia como potencia musical, en Vietnam, el paisa no solo representó su carrera, también ondeó la bandera de un país que ha sabido exportar talento artístico a los escenarios más lejanos.

Del Caribe a Vietnam: el reguetón llegó a tierras asiáticas gracias a J Balvin, marcando un antes y un después en la música. (Foto AFP: Johannes Eisele).

La fecha quedará marcada como histórica, el primer concierto oficial de reguetón en Vietnam ocurrió en 2025 y lo protagonizó un colombiano. Lo vivido en el festival 8Wonder confirma que la música latina no entiende de fronteras y que su capacidad de unir culturas continúa creciendo.

Con esta hazaña, J Balvin suma un capítulo inolvidable a su trayectoria y deja claro que el reguetón, lejos de ser una moda pasajera, es un movimiento cultural capaz de conquistar cualquier rincón del planeta.

