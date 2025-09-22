Reconocido presentador colombiano fue víctima de robo en su propia casa: esto dijo

El reconocido periodista colombiano Salomón Bustamante, quien por estos días ha sido tema de conversación en redes sociales por su presunta separación con la actriz Laura de León, reveló que fue víctima de robo en su propia casa y relató el ‘angustiante’ momento.

¿Cómo fue el robo que vivió Salomón Bustamante en su propia vivienda?

En un reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Salomón Bustamante compartió un corto video en el que reveló que había sido víctima de robo en su propia casa.

Salomón Bustamante fue víctima de un robo en su casa: esto contó del hecho. (Foto Canal RCN).

Según comentó Bustamante, en la noche del pasado domingo 21 de septiembre decidió hacer uso de una popular aplicación de domicilios para pedir algo de comer, y aunque todo marchaba bien, recibió una notificación por parte del aplicativo que le informaba que su entrega había sido efectiva, pero no fue así.

El presentador aseguró que el dinero le había sido debitado de su tarjeta justo después de que el domiciliario compartiera una fotografía de la fachada de su conjunto para dejar constancia de que supuestamente había entregado la comida, pero esto no fue así.

Salomón Bustamante denunció robo en su vivienda y contó cómo lo vivió. (Foto Canal RCN).

Salomón no dudó en comentar su caso y exponer el rostro y nombre completo del domiciliario que realizó todo el proceso para no dejar evidencia de que se había quedado con su comida.

“Se acaba de robar mi pedido. Este señor dejó a mi edificio, tomó la foto desde afuera, me descontaron el dinero y yo sé que con una aplicación tan grande no me va a contestar (la denuncia), pero ojalá te comas esa vaina y no te dé diarrea esta noche”

¿Cómo reaccionaron los internautas ante la denuncia de robo de Salomón Bustamante?

Muchos internautas se sintieron identificados con la situación que acababa de pasar el presentador Salomón Bustamante, y decidieron compartir sus experiencias frente a situaciones similares que han vivido en los últimos años con este tipo de aplicativos que ofrecen el servicio a domicilio de cientos de restaurantes de la ciudad.

Pues algunos expresaron que esta era una de las razones por las que habían desvinculado sus tarjetas de la app, ya que esto ocasionaba que personas malintencionadas que trabajan con este aplicativo sabían cómo obtener el dinero, sin entregar el pedido.