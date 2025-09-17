Reconocido actor sufrió pre-infarto en medio de grabaciones: esto se sabe sobre su salud

El reconocido actor argentino Juan Soler vivió momentos de angustia durante las grabaciones de un famoso reality de cocina en Colombia, luego de sufrir un aparente pre-infarto. Actualmente permanece bajo estricta observación médica.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Juan Soler?

El actor argentino se encontraba en medio de las grabaciones del programa culinario Top Chef VIP cuando comenzó a presentar malestares que apuntaban a un pre-infarto, por lo que de manera inmediata fue atendido por le personal médico y posteriormente trasladado a un hospital de Colombia en el que permaneció bajo observación médica.

Juan Soler genera alarma en redes tras sufrir pre-infarto durante rodaje. (Foto AFP: Gustavo Caballero).

Según fuentes cercanas a la producción, Juan Soler ya venía presentando percances de salud, pero fue este último el que lo obligó a retirarse de la competencia en plena recta final.

“Tenía la presión altísima, no podía respirar cuando llegó al hospital”

Tras lograr estabilizarse, el actor argentino decidió regresar a México junto a su pareja sentimental y sus hijas mientras adelantan sus respectivos estudios médicos para evitar cualquier tipo de complicación.

¿Quién es Juan Soler, el actor que sufrió un pre-infarto durante las grabaciones de televisión?

Juan Soler de 59 años es un actor y productor argentino que desde hace varios años se encuentra radicado en México, país en el que amplió su carrera profesional y ganó gran popularidad.

Su más reciente proyecto televisivo fue Top Chef VIP, el programa culinario que ya se encuentra en su recta final y en el que era señalado como uno de los favoritos del público para llegar a la final de la competencia.

Esto se sabe sobre la salud de Juan Soler tras su pre-infarto en el set. (Foto AFP: Larry Marano).

Actualmente, tras el incidente, Juan Soler permanece activo en sus redes sociales. Sin embargo, no se ha referido a su estado de salud por lo que se desconocen nuevos detalles que apunten a una exitosa recuperación.

Por lo pronto, sus seguidores continúan expectantes a lo que pueda pasar en un futuro y cómo se desenvuelve esta situación que sin duda generó alarma entre ellos, además de expresar en redes su preocupación y envían mensajes de apoyo, deseándole una pronta recuperación.