Yina Calderón sorprende al revelar cuántos procedimientos se ha hecho en una sola área de su cuerpo

La polémica influenciadora Yina Calderón volvió a generar revuelo en las redes sociales tras revelar la cantidad de procedimientos que se ha realizado en una sola zona de su cuerpo, siendo esta la más comentada en los últimos años por los internautas.

¿Cuál es la zona del cuerpo de Yina Calderón que más genera comentarios en redes?

Aunque Yina Calderón se ha caracterizado por ser fiel seguidora de los procedimientos estéticos a lo largo de los años, hay una zona de su cuerpo que siempre ha llamado la atención de los internautas.

Sorprendente revelación de Yina Calderón sobre la parte de su cuerpo más intervenida. (Foto Canal RCN).

Pues luego de su participación en Protagonistas de Nuestra Tele, Calderón decidió invertir su dinero en mejorar el aspecto de sus gl*teos, pues la joven siempre consideró que su tamaño natural no era el adecuado para ella.

Sin embargo, en medio de su obsesión por querer tener su cuerpo soñado, Calderón fue víctima de los biopol*meros, una sustancia que hasta el día de hoy le ha traído graves problemas de salud.

¿Cuántas intervenciones se ha realizado Yina Calderón en sus gl*teos?

Ahora bien, en un reciente video compartido por medio de las redes sociales, Yina Calderón sorprendió al revelar la cantidad de intervenciones que se ha realizado únicamente en la zona de sus gl*teos.

Yina Calderón explicó la cantidad de procedimientos en una parte puntual de su cuerpo. (Foto Canal RCN).

Según comentó la joven empresaria, esta zona de su cuerpo actualmente permanece “caída” debido a que en medio del procedimiento de extracción de biopol*meros retiraron mucho tejido interno.

"Obvio está caída por las múltiples intervenciones que he tenido, pero en esta parte (superior) fue donde a mí me rasparon y me quitaron todo el biopol*mero, entonces obviamente estoy plana"

Calderón comentó que hoy en día cuenta con diez intervenciones en esta zona de su cuerpo debido a que su salud se ha visto comprometida a raíz de esta sustancia, Sin embargo, destacó que su aspecto sí había cambiado para bien.

"A pesar de 10 intervenciones en los gl*teos, no los tengo tan feos"

Por lo pronto, la polémica influenciadora recurre a diversas ayudas para mantener un aspecto llamativo en esta zona de su cuerpo como, por ejemplo, sus rutinas de ejercicio y el uso de fajas.