¿Elizabeth Loaiza estará en La casa de los famosos Colombia?, esto dijo

La modelo Elizabeth Loaiza habló sobre la posibilidad de estar en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Elizabeth Loaiza sobre La casa de los famosos Colombia
Elizabeth Loaiza habla sobre su deseo de estar en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

La modelo Elizabeth Loaiza se pronunció sobre la posibilidad de estar en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Elizabeth Loaiza estará en La casa de los famosos Colombia?

La empresaria caleña activó la herramienta de preguntas en su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, y fue interrogada sobre si podría estar en el reality.

Elizabeth Loaiza sobre La casa de los famosos

Según indicó sí ha tenido acercamientos con los encargados del programa, pero todavía no se ha concretado nada al respecto, pero confesó que sí desea estar en la competencia.

Asimismo, indicó que está en planes de tener otro bebé con su esposo Juan Pablo Benavides, con quien ya tiene una niña llamada Mía, por lo que, en caso de ingresar a La casa de los famosos Colombia aplazaría dicha situación.

"Lo que Dios quiera porque ando buscando bebé y allá no podría entrar estando en embarazo, así que si firmo contrato desde ahora aplazo el embarazo, pero si no hay nada seguro sigo con mi vida", expresó.

¿Cuántos hijos tiene Elizabeth Loaiza?

Es importante mencionar que, la modelo tiene dos hijas, la mayor Ana Sofía, producto de un matrimonio años atrás y Mía, fruto de su actual matrimonio con el ganadero Juan Pablo Benavides, de quien se le ha visto muy enamorada y con quien vive en Villavicencio.

Elizabeth Loaiza en búsqueda de otro bebe

Tras la posibilidad de estar en La casa de los famosos Colombia sus fanáticos la llenaron de mensajes donde le destacaron lo mucho que les gustaría verla en el reality y conocer un poco más de su personalidad y su historia de vida.

Recordemos que, la famosa por poco ingresa a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia luego de que se sometiera a votaciones con otras opcionadas, pero quien logró ganar el cupo fue la presentadora Yaya Muñoz.

Por lo pronto, hay que aclarar que, todavía no se han confirmado los participantes que estarán en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, la cual está siendo esperada por muchos seguidores, por lo que para saber una vez se anuncien debes estar al pendiente de las redes sociales del Canal RCN y SuperLike.

