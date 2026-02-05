En las últimas horas, una reconocida pareja que hace parte del entretenimiento se ha convertido en tendencia tras compartir una emotiva noticia en sus redes sociales, anunciándoles a sus seguidores que se convertirán en padres.

Así también, la noticia ha acaparado la atención mediática en sus redes sociales tras anunciar que están a la espera de gemelos, cuya noticia ha causado una ola de reacciones por parte de sus seguidores quienes se han pronunciado al respecto.

¿Quién es la reconocida pareja del entretenimiento que se convertirá en padres?

Los nombres de Nick Viall y Natalie Joy se han convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras compartir una emotiva fotografía en la que presumieron la ecografía de su embarazo.

Así confirmaron Nick Viall y Natalie que esperan gemelos. | Foto: Freepik

Por esta razón, la pareja, quienes hacen parte del entretenimiento internacional anunció con una emotiva publicación compartida en la cuenta oficial de Nick en la que cuenta con más de un millón de seguidores, en la que expresó las siguientes palabras junto a su pareja Natalie Joy:



“Nuestros bebés arco iris finalmente están listos para unirse a nosotros y esta vez son: GEMELOS”, agregó la pareja en la descripción en la publicación.

Así se confirmó la noticia de que la famosa celebridad se convertirá en padres. | Foto: Freepik

Desde luego, la noticia ha causado gran conmoción por parte de los seguidores de la pareja, quienes se han ganado el cariño por parte de los internautas al demostrar que tienen un incondicional amor y, también, al ser una de las parejas más estables del entretenimiento.

¿Quiénes son y a qué se dedican Nick Viall y Natalie Joy?

El nombre de Nick Viall se ha dado a conocer al ser una figura conocida de la televisión estadounidense, quien alcanzó popularidad tras participar en distintos programas del como: 'The Bachelor'. Además de su trayectoria en televisión, se desempeña como creador de contenido y conductor del pódcast The Viall Files.



Por su parte, Natalie Joy se dedica al área de la salud y, también, es creadora de contenido, quien ha tenido la oportunidad de contar varios acontecimientos de su vida personal, la cual ha dividido múltiples comentarios por parte de los internautas, quienes se han sorprendido con todos sus acontecimientos.