Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reconocida pareja del entretenimiento confirmó que serán padres de gemelos: ¿quiénes son?

Famosa pareja que hace parte del entretenimiento anunció en sus redes que serán padres de dos gemelos: esto salió a la luz.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocida pareja del entretenimiento confirmó que serán padres de gemelos: ¿quiénes son?
¿Quién es la reconocida pareja del entretenimiento que esperan gemelos? | Foto: Freepik

En las últimas horas, una reconocida pareja que hace parte del entretenimiento se ha convertido en tendencia tras compartir una emotiva noticia en sus redes sociales, anunciándoles a sus seguidores que se convertirán en padres.

Así también, la noticia ha acaparado la atención mediática en sus redes sociales tras anunciar que están a la espera de gemelos, cuya noticia ha causado una ola de reacciones por parte de sus seguidores quienes se han pronunciado al respecto.

Artículos relacionados

¿Quién es la reconocida pareja del entretenimiento que se convertirá en padres?

Los nombres de Nick Viall y Natalie Joy se han convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras compartir una emotiva fotografía en la que presumieron la ecografía de su embarazo.

Reconocida pareja del entretenimiento confirmó que serán padres de gemelos: ¿quiénes son?
Así confirmaron Nick Viall y Natalie que esperan gemelos. | Foto: Freepik

Artículos relacionados

Por esta razón, la pareja, quienes hacen parte del entretenimiento internacional anunció con una emotiva publicación compartida en la cuenta oficial de Nick en la que cuenta con más de un millón de seguidores, en la que expresó las siguientes palabras junto a su pareja Natalie Joy:


“Nuestros bebés arco iris finalmente están listos para unirse a nosotros y esta vez son: GEMELOS”, agregó la pareja en la descripción en la publicación.

Artículos relacionados

Reconocida pareja del entretenimiento confirmó que serán padres de gemelos: ¿quiénes son?
Así se confirmó la noticia de que la famosa celebridad se convertirá en padres. | Foto: Freepik

Desde luego, la noticia ha causado gran conmoción por parte de los seguidores de la pareja, quienes se han ganado el cariño por parte de los internautas al demostrar que tienen un incondicional amor y, también, al ser una de las parejas más estables del entretenimiento.

¿Quiénes son y a qué se dedican Nick Viall y Natalie Joy?

El nombre de Nick Viall se ha dado a conocer al ser una figura conocida de la televisión estadounidense, quien alcanzó popularidad tras participar en distintos programas del como: 'The Bachelor'. Además de su trayectoria en televisión, se desempeña como creador de contenido y conductor del pódcast The Viall Files.


Por su parte, Natalie Joy se dedica al área de la salud y, también, es creadora de contenido, quien ha tenido la oportunidad de contar varios acontecimientos de su vida personal, la cual ha dividido múltiples comentarios por parte de los internautas, quienes se han sorprendido con todos sus acontecimientos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jessica Cediel en los Premios Juventud 2024. Jessica Cediel

Jessica Cediel se quebró tras revelar el curioso sueño que tuvo con su fallecido padre

La presentadora Jessica Cediel, se mostró afectada al recordar a su padre y contó lo difícil que ha sido el proceso del duelo.

Freddy Guarín reaparece en redes sociales y cuenta lo que está viviendo Fredy Guarín

Fredy Guarín reapareció en redes y habló de desgarradora situación

Fredy Guarín, exfutbolista colombiano, compartió desgarrador testimonio tras superar una difícil situación en su vida.

Reconocida actriz colombiana ocultó su embarazo por meses y así salió a la luz la noticia Talento nacional

Reconocida actriz colombiana ocultó su embarazo por meses y así salió a la luz la noticia

Una reconocida actriz colombiana reveló que está embarazada tras meses de silencio en redes y explicó por qué decidió mantenerlo en privado.

Lo más superlike

Valentino Lázaro tuvo inesperado gesto con Campanita: ¿se dieron un beso? Valentino Lázaro

Valentino Lázaro y Campanita tuvieron inesperado gesto: ¿se dieron un beso?

Valentino Lázaro y Campanita, participantes de La casa de los famosos Colombia han dividido reacciones tras inesperado beso.

Protege tus conversaciones en WhatsApp con este sencillo truco Tecnología

WhatsApp: descubre cómo proteger tus chats y evitar que extraños espíen tus conversaciones

Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre Talento internacional

Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre

¿Bad Bunny no cantará en el Super Bowl? Rumores y un show alterno crean dudas Bad Bunny

¿Bad Bunny no cantará en el Super Bowl? Rumores y un show alterno crean dudas

¡Duelo en la televisión! Murió distinguida actriz de manera inesperada: así se confirmó la noticia Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Murió distinguida actriz de manera inesperada: así se confirmó la noticia