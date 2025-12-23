Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocida influenciadora confirmó que está embarazada entre lágrimas: así lo anunció con su pareja

Famosa pareja del entretenimiento confirmó la llegada de su primer hijo en medio de lágrimas con emotivas fotografías.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quién es la reconocida influenciadora que confirmó su embarazo? | Foto: Freepik

En las últimas horas, una reconocida creadora de contenido se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmar la inesperada noticia de que se convertirá en madre por primera vez.

Además, varios internautas se han sorprendido con la revelación que hizo la influenciadora en sus redes sociales, en donde se refleja que se quebró en llanto en empezar este importante momento de su vida junto a su pareja.

¿Quién es la reconocida influenciadora que confirmó que está embarazada?

El nombre de Silvy Araujo se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras convertirse en una de las parejas más destacadas del entretenimiento y ser casada hace más de un año con Andrés Felipe Pino.

Así anunció Silvy Araujo que espera a su primer hijo. | Foto: Freepik

Además, Silvy Araujo compartió el pasado 22 de diciembre, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, su emotiva reacción tras confirmar que estaba embarazada por primera vez, expresando las siguientes palabras:

“Es momento de contarles algo. Él llegó sin avisar, nos tomamos nuestro tiempo. Ahí supe que ese hombre iba a ser el papá de mis hijos. Este es un video para nuestro hijo o hija. Estamos construyendo una muy bonita relación. Hoy, 4 de octubre de 2025, me haré una prueba de embarazo, estoy nerviosa. Salió positivo”, agregó.

En el video se refleja que Silvy está atravesando por un importante momento a nivel personal, en especial, por la llegada de su primogénito, a quien esperaba con mucho anhelo y felicidad, según su reciente confesión.

Así luce Silvy Araujo al tener cuatro meses de embarazo. | Foto: Freepik

¿Cómo luce Silvy Araujo tras confirmar su embarazo?

Recientemente, Silvy Araujo compartió en sus redes sociales una ráfaga de fotografías en las que presumió cómo luce a cuatro meses de embarazo, pues se evidencia la ecografía de su bebé, mientras que está al lado de su esposo, Felipe Pino. En la descripción de la publicación expresó las siguientes palabras:

“Nuestro sueño creciendo. No saben cuánto lo soñamos. Estamos tan ilusionados y felices de por fin poder compartir esta noticia con ustedes. Segundo trimestre, 4 meses contigo”, dice la descripción de la publicación.

