Reconocida influencer criticó a Jessica Cediel tras compartir fotos del velorio de su padre

Tras el fallecimiento del padre de Jessica Cediel el pasado 20 de diciembre, la reconocida presentadora colombiana ha recibido mensajes por parte de los internautas, en los que han expresado sus condolencias por la pérdida de su ser querido.

¿Por qué fue criticada Jessica Cediel tras la muerte de su padre?

Sin embargo, hay en tema que ha sido objeto de debate en las redes sociales, y es que tras confirmar su muerte, Cediel compartió varias fotografías en las que aparece posando junto a sus familiares al lado del ataúd, un acto que, como era de esperarse generó polémica y opiniones dividas sobre cómo se viven estos momentos de duelo.

Frente a esto, Tuti Vargas, creadora de contenido colombiana, no guardó silencio y también se manifestó su completo desacuerdo con este tipo de situaciones, puntualmente con el hecho de hacer públicas imágenes tan sensibles de un dolor como este.

“Que uno suba una foto en un velorio, y más del papá de uno, no. Yo respeto el dolor que puede estar sintiendo esa familia en este momento, porque duele muy profundamente en el alma, pero ¿cómo hay tiempo, disposición y energía para subir una foto?”, señaló la influencer.

Influecer lanzó fuere crítica tras polémicas fotos de Jessi Cediel. Foto | Frazer Harrisom.

¿Qué pasó con Jessica Cediel y por qué la criticaron tras el fallecimiento de su padre?

Así mismo, Vargas hizo énfasis en que, por su cabeza, jamás se le pasaría compartir imágenes de algo tan desgarrador como es la muerte de un familiar, en este caso la de su papá, pues, desde su punto de vista, atravesar por algo así hace parte de la int1midad de cada persona y existen situaciones como estas que hacen parte de la privacidad.

Pesa a dejar claro su rechazo con lo que hizo Jessica en el velorio de su padre, Tuti aseguró que, finalmente, cada persona vive y gestiona el duelo de maneras diferentes, pues solo se trata de una opinión que nada tiene que ver con algún tipo de juicio que determine cómo se deben enfrentar las pérdidas.

Jessica Cediel fue cuestionada tras la muerte de su papá. Foto | Mike Coppola.

Por su parte, seguidores de la creadora digita, manifestaron sentirse identificados con sus palabras, otros en cambio, cuestionaron su comentario sobre lo sucedido.