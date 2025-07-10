Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocida expresentadora de ‘Buen Día, Colombia’ rompió el silencio tras infidelidad de su expareja

Famosa expresentadora de ‘Buen Día, Colombia’ se pronunció tras su ruptura por infidelidad de su expareja.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Viena Ruíz ha sido tendencia tras romper el silencio por infidelidad de su expareja.
¿Quién es la famosa expresentadora de 'Buen Día, Colombia' que confesó la infidelidad de su expareja? | Foto: Freepik

Una de las expresentadoras de ‘Buen Día, Colombia’, una producción del Canal RCN, se ha convertido en tendencia tras confesar el difícil momento que atravesó en el pasado por la infidelidad que cometió su exesposo.

¿Quién es la expresentadora que se pronunció tras la infidelidad de su expareja?

El nombre de Viena Ruíz se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras realizar varias confesiones en una entrevista de ‘Buen Día, Colombia’, en el que no solo recordó su carrera, sino que también contó varios acontecimientos de su vida personal.

¿Qué dijo Viena Ruíz tras la infidelidad de su expareja? | Foto: Canal RCN

Durante la entrevista, Viena compartió en conjunto con el programa matutino, en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 350 mil seguidores, el difícil momento que atravesó tras la ruptura de su expareja:

“Hubo un fin de semana en que mi exesposo se me perdió, eso fue un viernes y apareció un domingo. Le pregunté: ¿tienes a otra? Dímelo. En octubre de 2012 mi vida cambió”, añadió Viena Ruíz.

Cabe destacar que Viena Ruíz reveló que su expareja le fue infiel en el pasado y, en ese momento, atravesó por un complicado momento a nivel personal, pues no contó con la traición de su exesposo, al que tras varias suposiciones compartidas por internautas, se cree que fue Humberto, padre de sus trillizos.

¿Por qué razón Viena Ruíz se quebró en llanto en la entrevista?

Otro de los momentos más emotivos de Viena Ruíz durante la entrevista, fue cuando uno de sus hijos enfrentó varias complicaciones de salud en el pasado, pues, con lágrimas en sus ojos, detalló lo siguiente:

¿Cuál fue el reto más difícil que atravesó Viena Ruíz tras el delicado estado de salud de uno de sus hijos? | Foto: Buen Día, Colombia

“Nunca había visto a mi hija así, totalmente desgonzad#. No podía, ni siquiera abrir los ojos. Además, el médico dijo: hay que buscarle un corazón. Y sin dudarlo, dije: pónganselo, sin dudarlo”, agregó la expresentadora de ‘Buen Día, Colombia’.

Por su parte, Viena Ruíz recordó en la entrevista sus primeros años al debutar en la televisión, enfatizó en que, mediante un casting, su vida dio un importante giro:

“A las dos semanas de haberme casado, me dijeron, quiero hacerte un casting. A los meses, ya salía en más de 25 comerciales”, detalló Viena.

Por el momento, la expresentadora ha demostrado que disfruta de una nueva etapa de su vida, compartiendo varios acontecimientos de su vida personal mediante sus redes sociales.

